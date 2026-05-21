Sindicatos convocan este sábado una manifestación en València con el lema 'La Comunitat educativa alça la veu'

Miles de personas protestan durante una manifestación por la huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunitat Valenciana, a 15 de mayo de 2026, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos que componen el Comité de Huelga --STEPV, CSIF, CCOO y UGT-- han convocado para este sábado una nueva manifestación en València bajo el lema 'La Comunitat educativa alça la veu'.

La marcha, que partirá a las 18.00 horas desde la Plaza San Agustín, finalizará en los aledaños del Ayuntamiento de la capital del Turia y se produce en el marco de la huelga indefinida de la educación pública no universitaria que afronta este jueves su novena jornada.

Este jueves, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que la propuesta planteada por la Conselleria de Educación a los sindicatos docentes para desconvocar la huelga indefinida es la "más ambiciosa" y la económicamente mejor dotada "de todas las comunidades autónomas de España" y ha resaltado que no solo lo es en materia de salarios, "que también", sino que recoge "todos los puntos que reclaman" las organizaciones sindicales como la reducción de las ratios, la simplificación burocrática o mejora de infraestructuras.

Ayer los cinco sindicatos docentes con representación en Mesa Sectorial --STEPV, CSIF, CCOO y UGT, convocantes de la huelga indefinida, y ANPE, que la apoya-- trasladaron a la consellera de Educación, Carmen Ortí, su negativa a firmar en este momento la propuesta de acuerdo para desconvocar el paro. También instaron a Ortí y a su equipo a "no enrocarse" y continuar negociando para desencallar el conflicto que ha desembocado en la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana.

Y esta misma mañana, profesorado valenciano se ha concentrado desde primera hora a las puertas de Les Corts Valencianes para exigir a la Generalitat que acceda a sus reivindicaciones y se llegue así a un acuerdo que permita desconvocar el paro.