Archivo - Imagen de archivo de un borrador y una pizarra - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos docentes han criticado "el nuevo procedimiento de supervisión y evaluación de los centros públicos" que ha puesto en marcha la Conselleria de Educación para el curso 2026-2027, que califican de "caza de brujas", al tiempo que han advertido de "la presión y el estrés" que va a causar en el colectivo por las posibles "acusaciones falsas".

Por su parte, desde la administración educativa aseguran que la Inspección "actúa hoy exactamente igual que lo hacía antes de la aprobación de la Ley de acompañamiento", ya que el procedimiento "es el mismo: atender las quejas de las familias, escuchar a todas las partes y evaluar cada situación".

El sindicato UGT asegura, en un comunicado, que la Instrucción 10/2026 prevé equipos de dos inspectores, ampliables a tres, que podrán realizar hasta cuatro visitas presenciales a cada centro, además de las reuniones inicial y final. "Y no se trata de revisar solo cuestiones puntuales", sino que la inspección "podrá entrar prácticamente en todos los ámbitos de funcionamiento de los centros: programaciones, evaluación, horarios, organización del personal, gestión económica, convivencia, inclusión y documentación administrativa, entre otros aspectos".

Así, considera "desproporcionado" el dispositivo, que prevé hasta tres inspectores para "fiscalizar", y alerta de la "presión que supondrá para los equipos directivos y el conjunto del personal educativo".

También se contempla, apunta, "observaciones dentro de las aulas sin previo aviso, así como entrevistas con equipos directivos, profesorado, personal no docente, familias y alumnado".

Al respecto, Javier Bezares, permanente de UGT, se pregunta "qué pretende realmente la Conselleria con este despliegue, si acompañar a los centros o fiscalizar hasta el último detalle de su actividad".

El sindicato recalca que los centros educativos "ya trabajan con una carga burocrática excesiva, falta de recursos y unas exigencias cada vez mayores". "Lo que necesitan --enfatiza esta entidad-- es más personal, más medios y apoyo de la Administración, no más presión ni la sensación de estar permanentemente bajo sospecha".

UGT recuerda que la misma instrucción habla de "proporcionalidad y respeto a la autonomía" de los centros. El sindicato exige que estos principios "se respeten de verdad y que la Inspección ejerza su función desde el asesoramiento y el acompañamiento, no desde una fiscalización que genere miedo y desconfianza".

Por parte de STEPV, hacen referencia al testimonio de un maestro de sexto de Primaria de un colegio público de la provincia de Valencia que, según publica el diario.es, ha denunciado el inicio de un requerimiento de la Inspección Educativa tras la queja de una familia por una supuesta vulneración de la "neutralidad ideológica" en clase.

STEPV detalla que "ayer se conoció la denuncia de una familia a un docente por haber explicado la huelga educativa en el aula, un hecho que el profesor niega, pero que, en caso de haberse producido, no es motivo de apertura de expediente según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (sentencia 12/2018, de 8 de febrero de 2018).

STEPV avisa de que "la activación de este mecanismo de denuncias que lo único que hace es promover acusaciones falsas que someten al profesorado a situaciones de estrés y ansiedad y buscan criminalizarlo en una auténtica caza de brujas, fomentada por determinados partidos que aspiran a gobernar el Estado en las próximas elecciones generales".

SERVICIOS JURÍDICOS

Ante esta situación, prosigue, pone sus servicios jurídicos a disposición del profesorado afectado y, además, pondrá en marcha un canal para que el profesorado pueda comunicarse directamente con el sindicato.

Asimismo, insta a la Inspección a archivar "inmediatamente la denuncia, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, ya que explicar los motivos de una huelga no es considerado adoctrinamiento".

Fuentes de la Conselleria de Educación consultadas por Europa Press han manifestado que la Inspección Educativa "actúa hoy exactamente igual que lo hacía antes de la aprobación de la Ley de acompañamiento". "El procedimiento es el mismo: atender las quejas de las familias, escuchar a todas las partes y evaluar cada situación. Es parte de la función ordinaria de la inspección desde siempre", remarcan.

"VERIFICAR LOS HECHOS"

Desde el departamento de Campanar insisten en que la actuación de la Inspección "no implica, en modo alguno, la apertura automática de un expediente disciplinario ni presupone la existencia de irregularidad alguna por parte del docente". Su función es "verificar los hechos cuando se plantea una incidencia y garantizar que todas las partes sean escuchadas con las debidas garantías", zanjan.

Sobre esta cuestión se ha pronuncia también hoy el PSPV. El secretario de Educación de esta formación, Miguel Soler, ha exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que "impulse la derogación de los preceptos que PP y Vox introdujeron en la ley de acompañamiento de los presupuestos para vigilar la 'neutralidad ideológica' en las aulas".

"Hoy conocemos el primer caso que ha salido a la luz y le pido que escuche al maestro. Cuenta que se puso a temblar, que lloró por miedo a perder su trabajo y que empezó a cuestionarse si había hecho algo malo. Y cuenta algo que debería preocupar al Consell tanto como lo anterior. Sus compañeros también tienen miedo porque mañana les puede pasar a ellos", ha declarado Soler.

"Cuando aprobaron esta medida advertí de que querían convertir a los inspectores y las inspectoras en comisarios ideológicos. Pérez Llorca negó en agosto que se fuera a perseguir a ningún profesor", reprocha Soler en un comunicado.

El secretario de Educación del PSPV ha recordado, en un comunicado, que el Consell abrió este camino en julio, "meses antes de que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid dictara sus instrucciones a los centros públicos madrileños en plena huelga educativa". Esas instrucciones prohíben utilizar las aulas para promover los paros y establecen un modelo para comunicar incidencias. El Gobierno de España ya ha requerido formalmente su retirada.

"La Comunitat Valenciana fue pionera en algo que debería avergonzar a su president. Aquí se convirtió una exigencia de Vox en ley. Ahora Ayuso aplica la misma lógica en Madrid y aquí ya tenemos a un maestro explicando el miedo que ha pasado", lamenta Soler, que ha reclamado a la consellera de Educación, Carmen Ortí, que explique en Les Corts cuántos requerimientos se han cursado al amparo de estos preceptos, con qué criterios y qué garantías ofrece al profesorado. "Y a Pérez Llorca le corresponde algo más que volver a negar la evidencia. Tiene que retirar la norma que pactó con Vox", concluye.