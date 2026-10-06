Sindicatos docentes llaman a "continuar la lucha" ante la "negativa" de Educación a negociar los "temas pendientes"

Archivo - Manifestación de docentes en València. Archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos docentes STEPV, CCOO y UGT, convocantes de la huelga educativa indefinida, animan a "continuar la lucha y la movilización" ante la "negativa" de la Conselleria de Educación a fijar un nuevo calendario de negociación que incluya los temas que "aún están pendientes", entre los que aluden a la recuperación del poder adquisitivo y la enseñanza en valenciano.

Así lo han manifestado representantes de las tres organizaciones al término de la Junta de Portavoces convocada en la mañana de este martes para tratar las fechas de negociación a lo largo del curso.

Según estas entidades, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, "no ha querido incorporar, nuevamente, los temas pendientes de la plataforma reivindicativa en el calendario de negociación".

La administración ha presentado, in situ y en papel --"como ya es habitual", hacen notar--, la propuesta de calendario para el curso que viene. En esta planificación "no aparece ninguno de los temas pendientes de la plataforma reivindicativa que originó las movilizaciones el curso pasado y la huelga indefinida de los meses de mayo y junio".

En la sesión, STEPV, CCOO y UGT han exigido "la reanudación de la negociación de los temas pendientes de forma inmediata, incluyendo la recuperación del poder adquisitivo perdido y la mejora de la enseñanza en valenciano".

Aquí han recordado que, después de la suspensión de la huelga indefinida el 11 de junio, la negociación continuó en junio y julio. STEPV incide en que ya manifestó su protesta porque en septiembre no se estaba retomando la negociación y "hoy ha quedado claro que la estrategia de la Conselleria continúa siendo la provocación y el enfrentamiento con el conjunto del profesorado y no la investigación de soluciones a los problemas y necesidades del profesorado, de los centros educativos y del alumnado".

Ante esta situación, STEPV considera que "hay que mantener la movilización ante las provocaciones y los intentos de desgaste de la Consellería". Es por eso, que anima al profesorado y en la comunidad educativa a participar de la manifestación del 9 d'Octubre por la tarde, donde habrá un bloque educativo y de las próximas movilizaciones que se anunciarán próximamente.

En la misma línea, se han expresado las representantes de CCOO y UGT, que subrayan que la unidad sindical "sigue intacta". "Nuestra fuerza es estar juntas" aseveran, al tiempo que insisten en el llamamiento a participar en la columna educativa de la manifestación vespertina del Dia de la Comunitat Valenciana.

CSIF NO VE AVANCE "DECISIVO"

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha rechazado el calendario de negociación propuesto por la Conselleria de Educación en al considerar que ese planteamiento responde más a "un curso típico" y no supone un avance decisivo en la negociación de temas fundamentales como la rebaja de ratios, refuerzos de plantilla o mejora de infraestructuras.

Esta organización recalca, en un comunicado, que "en el calendario proporcionado por Conselleria no se ven reflejados temas fundamentales pendientes de negociación", y a este respecto hace especial hincapié en reducción de ratios.

El sindicato destaca también la necesidad de adoptar medidas urgentes ante los retos que ha expuesto el último informe PISA y en tener más presente el acondicionamiento de infraestructuras.

CSIF lamenta igualmente el retraso en tratar cuestiones de la relevancia de mayor número de docentes para, por ejemplo, desdobles en Formación Profesional, que "se abordan en enero, lo que supone en la práctica no implementar plantillas este curso".

Del mismo modo insiste en que "respecto a inclusión se plantean negociaciones, pero son fundamentales las mejoras de plantillas para hacer frente a las necesidades en los centros que necesitan PT y AL".

La central sindical ha pedido, en la reunión de portavoces, un incremento del número de convocatorias de Mesa de Negociación antes de mayo, fecha previsible de las próximas elecciones autonómicas. En esa línea ha remarcado que "cuestiones como la oferta pública de empleo público no pueden demorarse a puertas del verano".

En general, CSIF solicita que los más de 15 temas propuestos para junio se negocien antes de ese mes. La central sindical ha planteado un "cambio profundo de la propuesta de calendario y empezar ya todas las negociaciones". En este aspecto, ha subrayado que "el calendario se compacte hasta abril, antes de elecciones autonómicas, y que contenga todos los temas pendientes de negociación que no han sido incluidos en el calendario propuesto".

ANPE PIDE REFORZAR RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Y desde ANPE han presentado un documento que recoge las principales reivindicaciones del sindicato y se estructura en dos grandes bloques temáticos --profesorado y centros--, con medidas "dirigidas a mejorar las condiciones laborales de los docentes, reforzar los recursos humanos y materiales de los centros y avanzar en la calidad del sistema educativo de la Comunitat Valenciana".

Este sindicato señala que "la negociación es la principal herramienta para alcanzar acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales del profesorado y el funcionamiento de los centros educativos".

En cuanto a las peticiones relativas al profesorado, mantienen peticiones como sexenios y formación; menos burocracia y más personal administrativo; mejora de las condiciones del personal interino, refuerzo de la autoridad y salud laboral y en las condiciones de los equipos directivos.

Para los centros, abogan por la reducción de ratios; la enfermera escolar; más personal de apoyo e inclusión; mejores infraestructuras y adaptación climática; más recursos para FP, EOI, FPA y enseñanzas de régimen especial y plantillas "adecuadas a las necesidades reales".

En la propuesta aportada por la administración educativa, figuran como primeras cuestiones a tratar, en el mes de diciembre, el proyecto de orden que regular el régimen de la formación sobre competencias para el cumplimiento de la función directiva en los centros i el proyecto de decreto de reconocimiento de competencias de lenguas extranjeras.