Sindicatos, empresas e instituciones abordan en Benidorm (Alicante) el futuro del empleo turístico

ALICANTE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ha acogido este viernes una jornada organizada por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) con motivo de la celebración del Día Internacional del Turismo este sábado, bajo el lema 'Futuro del trabajo en el turismo: dignidad, sostenibilidad y diálogo social'.

La jornada ha sido inaugurada por el concejal de Presidencia, Transparencia y Comunicación del consistorio, Juan Díaz, y ha reunido a representantes sindicales, instituciones, empresas y organizaciones del sector, según ha informado la administración local en un comunicado.

Asimismo, el acto ha contado con las intervenciones de la secretaria general de FeSMC-UGT País Valencià, Cristina Matías; el secretario general de FeSMC-UGT, Antonio Oviedo; la edil y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm, Cristina Escoda, y el secretario general de UGT-PV, Tino Calero.

Además, se ha desarrollado una mesa de debate sobre el sector y el empleo turístico moderada por la secretaria sectorial de Hostelería y Turismo de FeSMC UGT-CV, Carmen Reina, con la participación de la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes; el secretario general de FeSMC UGT-IB, José García, y el director sectorial de Hostelería y Turismo del sindicato, Sergio Oses.

En la clausura de la jornada, la vicesecretaria general de FeSMC-UGT, Lola Navarro, ha destacado "la importancia del acceso a la vivienda y las acciones que desarrolla el sindicato" en este sentido.