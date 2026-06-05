Sindicatos llegan a la reunión con Educación con "actitud constructiva", pero lamentando "la mala fe" de Conselleria

Docentes a las puertas de la Conselleria de Educación con motivo de la nueva mesa de negociación. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT llegan a la nueva mesa de negociación convocada este viernes a partir de las 14.00 con la Conselleria de Educación con "actitud constructiva" y esperanza de conseguir "un acuerdo marco" que permita desconvocar la huelga indefinida que cumple hoy veinte días. No obstante, también critican "la mala fe y la chulería" de la administración, que no les ha remitido, "a pesar de haberlo dicho ayer", el documento definitivo que pondrá hoy sobre el tapete.

Desde STEPV, Lluís Navarro, miembro del equipo negociador, ha narrado a los medios que este jueves acudieron a pedir el documento de propuestas a la Conselleria y se les dijo, "a través de un guardia de seguridad", que lo enviarían a lo largo de la jornada por email, lo que "no ha sucedido".

"Se trata de una muestra del menosprecio a la negociación colectiva que está teniendo esta Consellería", ha lamentado el portavoz, que ha reiterado la voluntad de estas organizaciones sindicales de reabrir la negociación en dos temas "clave" para el profesorado: retribuciones y valenciano.

La última vez que estas tres entidades se reunieron con Educación fue el domingo pasado, cuando la Conselleria les trasladó la negativa a esta petición. Aun así, y aunque "no sabemos lo que nos vamos a encontrar, nuestro objetivo es reabrir estos temas y que haya la negociación efectiva que está pidiendo la comunidad educativa", ha manifestado.

Preguntado por si el conflicto puede extenderse al inicio del próximo escolar si no hay avances, Navarro ha señalado que ellos son "la voz del profesorado". "En los próximos días someteremos las propuestas a consulta y emprenderemos las acciones que se decidan por su parte", ha apostillado.

La secretaria general de Enseñanza de CCOO PV, Xelo Valls, ha vuelto a insistir que sea lo que sea lo que se encuentren sobre la mesa lo han de consultar al colectivo docente. Y ha enmarcado la no remisión del conflicto en la "estrategia dilatoria de la Conselleria para hacer el conflicto mas largo".

Preguntada por las evaluaciones finales en el caso de que no se llegue hoy a un entendimiento, Valls ha recalcado que el alumnado ya ha visto que el profesorado "no es el enemigo" y que el profesorado siempre dice que el estudiantado es "la joya de la corona".

SITUACIÓN SURREALISTA"

Por parte de UGT, Kilian Cuerda, delegado sindical, ha lamentado la "situación surrealista" que viven por una actitud de la Conselleria, que ha tildado de "falta de respeto, chulería, acto de provocación y mala fe".

"Nosotros venimos con una actitud constructiva para lograr un acuerdo marco ente las dos partes satisfactorio". "Somos optimistas porque llegamos con la conciencia muy tranquila, pero hemos de ver si lo que se nos propone nos permite un escenario de avance real", ha remarcado.

Con motivo de la negociación, a las puertas del departamento de Campanar una concentración de docentes corea consignas como 'Vaga, vaga, vaga educativa' (Huelga, huelga, huelga educativa)', 'Consellera dimisión', 'Educació pública i de qualitat en valencià', 'Somos docentes, no delincuentes' o 'Infraestructuras limpias y seguras'. Un grupo de docentes acompañan las proclamas con pitos, tambores, trompetas y clarinetes.