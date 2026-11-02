Sindicatos preparan en Alicante la huelga general: "Queremos trabajar para vivir y no solo vivir para trabajar"

Rueda de prensa en la que sindicatos y organizaciones de Alicante han comunicado los motivos por los que se convoca la huelga general el 11 de noviembre - EUROPA PRESS

ALICANTE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y organizaciones de Alicante han comunicado este martes los motivos por los que se ha convocado la huelga general, prevista para el 11 de noviembre, con la que buscan, entre otras cosas, la reducción de la jornada laboral, con el fin de "trabajar para vivir y no solo vivir para trabajar".

Así lo ha manifestado este martes en declaraciones a los medios la secretaria general de CCOO en L'Alacantí-Les Marines, Eva Calleja, quien ha señalado que esta huelga no solo tiene "una vertiente puramente laboral", sino también "una vertiente social".

Al acto han asistido representantes de CCOO, UGT, Intersindical Valenciana, CGT Enseñanza, la Confederación Anarcosindicalista, el Sindicato de Inquilinos de Alicante y el Sindicato de Vivienda de Carolinas.

Las manifestaciones del día de la huelga general se han convocado a las 18.00 horas y en Alicante saldrán de las escaleras del Jorge Juan; en Elche, desde la plaza Las Chimeneas; en Castelló de la Plana, desde la plaza María Agustina; y, en València, desde la calle Xàtiva, según ha indicado CCOO en un comunicado.

REIVINDICACIONES

En este contexto, Calleja ha apuntado que en la huelga se reivindicarán "mejores salarios, vivienda digna, precios adecuados, salud laboral" y "servicios públicos de calidad" y ha subrayado que el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva (AENC) está "absolutamente paralizado".

Asimismo, ha destacado que se pedirá la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para las personas "más precarias" porque es "una necesidad urgente". "Debemos implementar para 2027 que esa subida sea efectiva y que se superen los 1.300 euros en 14 pagas al año", ha enfatizado.

En relación con la vivienda, Calleja ha interpelado a todas las administraciones públicas, "independientemente de su color político", para que se lleven a cabo "políticas dirigidas a acabar con la especulación de la vivienda".

En cuanto a los servicios públicos, ha pedido "más inversión en sanidad, en educación, en cuidados, en servicios sociales, con gestión directa, sin privatizaciones ni lista de espera".

Finalmente, ha asegurado que se necesita cambiar "el modelo productivo" para que "no solamente el turismo sea la fuente por la que entran beneficios económicos", además de "una industrialización que eleve los salarios y que dé mejores condiciones de trabajo a las familias".

En la misma línea, la secretaria comarcal de UGT L'Alacantí-Les Marines, Aurelia Fernández, ha pedido "políticas de vivienda, negociación colectiva y, sobre todo, servicios públicos de calidad", al tiempo que asegurado que los trabajadores necesitan tener el derecho a "una vivienda digna", "un salario digno" y "a tener las oportunidades que tienen otras personas".

Además, ha sostenido que "aquí realmente quien se está enriqueciendo son los tenedores de viviendas, los fondos buitres, las empresas". "En ningún momento la generación de riqueza se repercute en nosotros", ha añadido.

Por este motivo, ha dicho que se exigirán medidas que "aseguren el bienestar social" y ha asegurado que "eso pasa por regular los precios de las viviendas y los precios de los alquileres" y porque las administraciones hagan "políticas que favorezcan a las personas trabajadoras".

"No podemos seguir en estas condiciones porque al final nos están expulsando de nuestras ciudades, nos están obligando a tener una precariedad laboral muy grande y lo que pasa es que nuestros salarios en ningún momento nos van a poder permitir tener una vida digna", ha apostillado.

VIVIENDA

Por su parte, Laura Segura, en representación de Intersindical Valenciana, ha exigido "medidas contundentes y definitivas para la limitación real de la tenencia de vivienda por parte de los rentistas y con la finalidad especulativa".

De igual forma, el secretario de la sección provincial de CGT Enseñanza, Héctor García, ha reclamado "medidas contundentes" para frenar el "abuso" por parte del "colectivo rentista", que, a su juicio, aumenta los alquileres de manera "exorbitada", convierte las ciudades en "parques de atracciones para turistas" e incrementa "el fenómeno del sinhogarismo".

"Por evitar que sigan habiendo casos como el de Les Naus, por evitar que ninguna familia se quede en la calle, por evitar desahucios como el de Maricarmen. Por eso estamos aquí y apoyaremos la huelga y hasta el final", ha concluido.

En representación de la Confederación Anarcosindicalista, Natalia García ha señalado que la crisis de la vivienda es "transversal", ya que "afecta a todas las esferas de la sociedad", al tiempo que ha aseverado que "la clase trabajadora está totalmente precarizada".

Por ello, ha incidido en que hace falta "aumentar el salario mínimo", "revisar derechos laborales" y defender "al sector servicios" que "en Alicante está totalmente precarizado". "Nos venden a una futura guerra improbable e hipotética que está hipotecando nuestros servicios públicos", ha agregado.

"GOBIERNE QUIEN GOBIERNE"

Por otra parte, García ha destacado que "esto no se trata de un gobierno o de otro", sino que defenderán "los derechos de la clase trabajadora gobierne quien gobierne".

En este sentido, desde el Sindicato de Inquilinos de Alicante han apuntado que el Ejecutivo central, desde hace ocho años, es "un Gobierno rentista que está legislando a favor del rentismo", por lo que "los argumentos de que esta es una huelga electoralista están deslegitimados", ya que, a su juicio, apuntan tanto a "la causa económica del problema" como a "la causa política".

Igualmente, Elena Bronchalo, del Sindicato de Vivienda de Carolinas, ha indicado que "el encarecimiento de la vida, de la vivienda, de las necesidades básicas y el desmantelamiento de los servicios públicos" es algo contra lo que está "la mayor parte de la población".

"No se va a solucionar en las urnas en ningún caso, primero porque los partidos mayoritarios ya han demostrado que son incapaces de dejar de proteger los intereses de la clase rentista, pero segundo y más importante porque a la clase trabajadora nunca nos ha bastado con votar una vez cada cuatro años para hacer que se respeten nuestros derechos y para conseguir mejoras en nuestra calidad de vida", ha zanjado.