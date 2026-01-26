La Societat Coral niega haber "expulsado" a Teatre Micalet y afirma que quiere ampliar el uso cultural de la sala

Teatre Micalet. ARCHIVO. - SOCIETAT CORAL EL MICALET

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Societat Coral el Micalet niega, en un comunicado hecho público este lunes, haber "desahuciado" o "expulsado" a la Companyia de Teatre Micalet, ya que lo que se ha producido es la finalización de un contrato. Asimismo, recalca que su voluntad no es reducir el uso cultural de la sala, sino ampliarlo.

Así lo defiende la entidad después de la nota que distribuyó en sus redes sociales la agrupación teatral en la que lamentaba que la actual Junta Directiva de la Societat Coral El Micalet "ha decidido expulsarla y desahuciarla" de su actual sede, "el espacio que durante 31 años ha sido su casa".

Al respecto, la Societat Coral se dirige a la opinión pública para "aclarar la situación" vinculada al uso y la gestión de su sala. Sobre la sostenibilidad y la explotación del espacio, explica que en los últimos años, el modelo de gestión, mediante un contrato de alquiler en exclusividad a la Companyia Teatre Micalet, "ha situado a la Societat Coral en una situación económica muy comprometida".

"El alquiler abonado durante este periodo no cubría los gastos reales de mantenimiento de la sala que asumía la sociedad --seguro, suministros, climatización y otras necesidades básicas-- y no compensaba, ni siquiera, el coste eléctrico. Además, la sala era utilizada bajo un régimen de explotación con beneficio privativo, dado que la compañía cedía la utilización del espacio a terceros por unos importes que ella pactaba sin conocimiento previo y sin que esto revirtiera en ningún beneficio para la Societat Coral, que continuaba asumiendo los costes estructurales del equipamiento y que se veía imposibilitada de hacer uso de la sala para las actividades propias", exponen.

En este punto, señalan que el contrato firmado con la Companyia finalizó el 31 de agosto de 2025, pero se formalizó una renovación hasta el 31 de diciembre a petición de la compañía con el fin de que esta pudiera tramitar y percibir las subvenciones que desde varias instituciones ya le habían sido asignadas, "aunque esta fórmula no se ajustaba a las necesidades de la Societat Coral el Micalet". Posteriormente, se acordó una prórroga hasta el 15 de enero de 2026 para no interrumpir una programación ya prevista.

"Durante este periodo, --prosiguen-- la Societat Coral el Micalet ofreció de manera exclusiva un nuevo contrato adaptado al funcionamiento de una sala multiusos, con el objetivo de hacer compatible la actividad teatral con las actividades propias de la entidad, así como a otros usos culturales y con las necesidades de sostenibilidad. Este contrato fue rechazado por la compañía, sin que se aportara una alternativa ni se aceptara abrir una negociación. En consecuencia, el 15 de enero finalizó la relación contractual; la Societat recuperó la gestión y las llaves de las instalaciones, y ha garantizado el acceso cuando sea necesario".

"Queremos dejar constancia que es completamente falso que la Societat Coral el Micalet haya expulsado o desahuciado a ningún colectivo de nuestro teatro. Lo que se ha producido es la finalización de un contrato y, en consecuencia, la recuperación ordinaria de la gestión del espacio", mantienen.

"VELAR POR LA SOSTENIBILIDAD"

En este línea, recuerdan que la Societat Coral es una entidad cultural sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública y "tiene la obligación de velar por la sostenibilidad de la entidad y por el patrimonio colectivo de los socios y socias".

"Reiteramos que el objetivo del Micalet no es reducir actividad cultural, sino ampliarla: impulsar una sala multiusos que permita aumentar y multiplicar las manifestaciones culturales que dignifican nuestra lengua y nuestra ciudad", remarcan.

Por último, subrayan "la voluntad de relacionarse de manera respetuosa y constructiva con todos los proyectos culturales, dentro de un marco sostenible, transparente y compatible con la naturaleza de bien común de nuestra entidad".

Todas estas cuestiones serán explicadas y detalladas a los socios y socias en la próxima Junta General Extraordinaria "con un ejercicio de transparencia y si así se decide se harán públicas posteriormente", concluyen.