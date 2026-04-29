Solo el 37% de las empresas valencianas usa la IA y la mayoría de forma "puntual", según un estudio de la UPV

Presentación del estudio - UPV

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial ya está presente en el tejido empresarial de València y su área metropolitana, pero su implantación sigue siendo "incipiente y poco estructurada". Solo el 37,4 por ciento de las empresas declara utilizar herramientas de IA, y en la mayoría de los casos lo hace de manera "puntual", sin una integración estratégica en la organización.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio 'Implantación de inteligencia artificial en empresas de Valencia y su área metropolitana', impulsado por CEV Valencia y el Ayuntamiento de València, en el marco del Pacto para el Empleo de la Ciudad de València, y elaborado por la Universitat Politècnica de València, según han informado en un comunicado.

Los resultados han sido presentados este miércoles en el Auditorio Miguel Burdeos de la CEV, por parte de Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia; Francisco Martín Cruz, jefe del Servicio de Empleo y Formación del Ayuntamiento de València, y Nuria Lloret, catedrática de la UPV en Administración Electrónica y experta en IA.

En la apertura de la jornada, la presidenta de CEV Valencia ha señalado que la adopción de la IA "debe ir más allá de la experimentación y consolidarse como una auténtica palanca de competitividad para nuestras empresas". Para ello, ha incidido en la necesidad de avanzar con una "planificación adecuada", tanto en el ámbito empresarial como desde las políticas públicas, que permita acompañar y ordenar este proceso de transformación.

En este marco, ha subrayado que las organizaciones empresariales desempeñan "un papel clave como intermediarias para trasladar los marcos estratégicos y regulatorios a criterios operativos que puedan aplicarse en el día a día, además de actuar como punto de conexión entre los distintos agentes implicados".

En esta línea, Eva Blasco ha añadido que "reforzar la colaboración entre administraciones, centros de conocimiento y tejido empresarial es fundamental para asegurar que esta transformación se desarrolle de manera eficaz, con un enfoque realista y orientado a resultados".

Por su parte Francisco Martín ha resaltado la necesidad de realizar un esfuerzo en la formación de las organizaciones y en el reciclaje de su personal, tanto para obtener el mayor beneficio posible de la aplicación de la IA, como para asegurar su correcto uso.

"Sin negar que la IA va a suponer un impacto favorable en el mundo empresarial, hay que estar vigilantes a los posibles efectos negativos de su implementación en el mercado laboral. Corresponde a los agentes sociales y las administraciones fomentar las medidas precisas para facilitar la transición, sin que haya perdedores", ha afirmado.

RETOS Y OPORTUNIDADES

El estudio revela que el reto empresarial no es la utilización de la IA, sino hacerlo "de forma estructurada", es decir, "ordenar su implantación mediante criterios compartidos, responsabilidades definidas, datos, formación y mecanismos de control de riesgos". En este sentido, la aplicación de la IA por parte de la mayoría de las compañías se encuentra aún en una "fase inicial", caracterizada por "pruebas, experimentación o aplicaciones puntuales".

Entre los usos más generalizados, se concentran en la generación de contenidos, la gestión documental o el apoyo a tareas administrativas, donde los beneficios son "inmediatos en términos de ahorro de tiempo y productividad".

El predominio de pymes y microempresas en el tejido empresarial valenciano contribuye a explicar estos resultados. Como señala Nuria Lloret, "esta realidad favorece que la adopción se inicie con herramientas accesibles, con escasa formalización y sin la participación de equipos especializados".

El informe identifica que las principales dificultades para avanzar en la implantación son organizativas: la falta de formación del personal, las preocupaciones en torno a la ciberseguridad y la fuga de información, la calidad de los datos y la resistencia al cambio la ausencia de políticas internas claras son algunos de los obstáculos más relevantes.

Además, el conocimiento del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) sigue siendo bajo en la mayoría de las empresas encuestadas, "lo que evidencia una escasa adaptación al marco regulatorio emergente", ha apuntado Lloret.

HOJA DE RUTA

El informe concluye que la clave para los próximos años será superar la fase de experimentación y avanzar hacia una implantación estructurada. Para avanzar, el estudio propone una hoja de ruta que permite avanzar a las empresas en cuatro fases: sensibilización y organización interna, diagnóstico y priorización, pilotos y aprendizaje, y consolidación y escalamiento responsable, que permite a cada empresa avanzar de forma realista, con gobernanza, enfoque práctico y gestión explícita de riesgos.

En términos estratégicos, el estudio identifica tres prioridades para acelerar la adopción: mejorar la gobernanza interna, reforzar la formación y desarrollar una gestión del dato que permita medir resultados y escalar soluciones.