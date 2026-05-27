SOM Festival suma a su programación una jornada remember y una cita familiar dedicada al rock

Cartel de Tardeo Remember - SOM FESTIVAL

CASTELLÓ 27 May. (EUROPA PRESS) - -

SOM Festival, que se celebrará del 17 de julio al 8 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón, suma ahora una gran jornada familiar dedicada al rock y una cita remember de música electrónica pensada para reivindicar el sonido de varias generaciones de la Comunitat Valenciana.

Con estas nuevas confirmaciones, SOM Festival refuerza su identidad como uno de los ciclos culturales más abiertos y eclécticos del verano mediterráneo, combinando grandes conciertos, humor, espectáculos familiares y propuestas vinculadas a la cultura club, según ha informado la organización en un comunicado.

La primera de las nuevas citas será Rock en Familia, que tendrá lugar el próximo 25 de julio. La propuesta acercará la historia del rock a pequeños y mayores a través de un espectáculo pensado para disfrutar en familia, repasando algunos de los grandes nombres internacionales y nacionales del género como Metallica, AC/DC, Queen, Bon Jovi, Iron Maiden, Extremoduro, Loquillo, Barricada, Fito & Fitipaldis o Rosendo.

La jornada contará además con actividades paralelas como pintacaras, zona infantil con monitores y diferentes experiencias diseñadas para que padres e hijos compartan una primera aproximación al universo del rock en directo en un entorno seguro y adaptado a todos los públicos.

Por otro lado, el 8 de agosto llegará una de las grandes novedades de esta edición con el evento Tardeo Remember, una cita centrada en la cultura electrónica valenciana de los años noventa y dos mil. El encuentro reunirá a algunos de los DJs y figuras más representativas del sonido remember en una jornada de tarde frente al Mediterráneo.

El cartel contará con nombres históricos como José Coll, Víctor Pérez, Josel Jiménez, Jesús Brisa, Raquel Cardona, Arturo Roger o DJ Soto, además de las actuaciones de Jerry Daley y G.E.M., en una propuesta que reivindica el legado musical de la escena levantina y el fenómeno cultural de la Ruta.

La incorporación de estas dos nuevas fechas se añade a una programación que ya contaba con artistas y espectáculos como Plácido Domingo, Pablo López, Siempre Así, Los Morancos, Rosana, Sergio Dalma, Siloé, Los Delinqüentes o Iván Ferreiro.

SOM Festival es una producción de Disparate Entertainment y Vibra Music y cuenta con la colaboración y el apoyo de Ayuntamiento de Castelló, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana.