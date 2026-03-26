&Sons impulsa el festival Atomic Art y una agenda de conciertos que recorre abril en València

Cartel conciertos &Sons - &SONS

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La promotora musical &Sons despliega abril como un mes "clave" dentro de su programación y lo articula en torno al festival multicultural, Atomic Art, además de fomentar una serie de conciertos que recorren distintas salas de València.

Entre el indie, el rock, las propuestas emergentes y los formatos más festivos, la agenda combina el ciclo 'Traca' en Loco Club con los tardeos en Veles e Vents. De esta manera, se configura un mapa sonoro que conecta escenas, generaciones y formas de vivir la música en directo, ha expresado la promotora en un comunicado.

El 11 de abril, el tardeo en Veles e Vents acogerá una doble propuesta marcada por la nostalgia y la celebración. Revival, banda valenciana en activo desde 1990, rinde tributo a The Beatles con un directo que reproducirá con precisión su sonido y estética. Al mismo tiempo, Second Coming, referente local desde finales de los noventa, revisitará algunos de los grandes himnos del indie rock nacional e internacional en un concierto pensado para corear y compartir.

Ese mismo día, el ciclo 'Traca' continúará en Loco Club con Alberto & García y Malditas Gaviotas. Los asturianos presentarán los nuevos adelantos de su próximo disco, que manitiene su característico pop-rock de raíz anglosajona, mientras que Malditas Gaviotas, una de las propuestas emergentes de la ciudad, llevará al escenario su universo de canciones atravesadas por el verano y la emoción cotidiana.

El 12 de abril, El Petit de Cal Eril regresará a los escenarios en Loco Club con un directo que mantiene su esencia: una propuesta íntima, enigmática y en constante transformación donde el folk psicodélico y la narrativa personal se entrelazan en un formato que rehúye la estridencia.

Veles e Vents volverá a activarse con Native Nomads y Perrícolas durante la jornada del 18 de abril. Los primeros presentan su nuevo trabajo, 'Nuevas Vistas', con una propuesta que mezcla rock, indie y funk en clave festiva, mientras que Perrícolas construirá una celebración colectiva desde la cumbia, que combinará tradición tropical y energía de la escena alternativa local.

El 22 de abril, el británico Laurie Wright llegará a Loco Club dentro del ciclo 'Traca'. Con más de 300 canciones y una trayectoria consolidada en salas europeas, su directo se articulará en torno a un rock narrativo de raíz clásica, donde la urgencia del directo convive con un fuerte sentido melódico.

Durante el fin de semana, el 24 y 25 de abril, el Teatre El Musical del Cabanyal acogerá la 9a edición del Atomic Art, el eje central de la programación. Por primera vez, el festival se celebra durante todo un fin de semana, con una jornada inaugural gratuita.

El cartel reúne el sábado propuestas como Bum Motion Club, Luna Valle, Rumores el viernes, y Mourn, The Rapants, Isla Kume, Nuestra Señora o Pálida Tez. En esta edición, el festival gira en torno a la figura de la chica Almodóvar, de manera que se desarrollará un imaginario que atraviesa tanto la programación musical como las actividades paralelas.

En el último día del festival, el 25 de abril, el tardeo en Veles e Vents continúará con Evil Mama y Milk & Alcohol. Dos propuestas que miran al rock desde distintas generaciones, con repertorios que recorren desde clásicos de distintas décadas hasta el pub rock británico, en un formato directo, energético y sin artificios.

El dúo andaluz Juventude presentará su debut discográfico con una mezcla de estilos que transitan entre el rock, el pop y la psicodelia, mientras que los valencianos Viriato apostarán por un formato de power trío directo y contundente, centrado en la energía del directo.

"PUNTO DE ENCUENTRO"

Desde la organización han expresado que más allá de la programación, &Sons "continúa construyendo un espacio donde la música en directo funciona como punto de encuentro".

Así, han señalado que se trata de un proyecto que crece desde "la independencia, conectado a las salas y a la escena local, y que entiende cada concierto como una forma de activar la ciudad, generar comunidad y dar lugar a nuevas historias compartidas en torno a la música", han detallado.