Sordo, sobre Zapatero: "Vamos a esperar a ver si hay pruebas categóricas y, mientras tanto, presunción de inocencia"

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, durante la atención a los medios de comunicación en la marcha dentro de la jornada sindical 'Salario, techo y tiempo', a 26 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que ha participado este martes en València en una marcha dentro de la jornada sindical 'Salario, techo y tiempo', ha asegurado, preguntado por una valoración de lo que se está conociendo sobre la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que es partidario de "esperar a ver si hay pruebas categóricas y, mientras tanto, presunción de inocencia".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios ante una investigación a un expresidente de la que ha dicho que, por sí, "ya supone una crisis institucional que recomienda prudencia y rigor a la hora de hacer análisis".

"Y en la medida en que hay una investigación en la que se supone que va a haber acusaciones de tipo penal, pues evidentemente habrá que pasar de los indicios a las pruebas. Y mientras esas pruebas no demuestren que ha habido algún tipo de tráfico de influencias, conviene tener clara la bandera propia de un Estado de Derecho, que es el principio de la presunción de inocencia", ha recalcado.

A su juicio, "tiempo habrá de analizar las cosas" aunque también ve necesario realizar un análisis "de carácter ético, moral o incluso una reflexión en profundidad", que "no es menor", "sobre las actividades de las personas que dejan la política o las responsabilidades institucionales" y, en concreto, de los presidentes del Gobierno.

En todo caso, ha insistido en que en la medida en que hay un proceso de investigación que puede tener consecuencias penales, aboga por "esperar a que se concreten las pruebas, si es que se concretan, porque está saliendo mucha información", en su opinión "atribulada, por decirlo de alguna manera", y porque lo propio en un proceso penal es que "aparezcan pruebas".

Mientras tanto, considera que se debe "mantener cierta calma, porque el tema es serio" ya que la investigación a un presidente del Gobierno "no tiene precedentes en la democracia española y la presunción de inocencia que hasta que no haya cosas claras es la que debe, en mi opinión, prevalecer".

Para Sordo, "aquí se van a mezclar unas cuantas cosas, va a tener mucho que ver con los entramados societarios que pueda haber en torno a las exportaciones de un país como Venezuela y ahí van a irrumpir también elementos de geopolítica", por lo que será necesario "tener un poquito de prudencia".

Al respecto, ha abogado también por "hacer una reflexión sobre los réditos que da la intermediación en algunos negocios, que creo que lastran la credibilidad de muchísimas personas", y se ha referido tanto al supuesto rescate de Plus Ultra como lo conocido en el caso de la compraventa de mascarillas en plena pandemia de coronavirus".

"FORRARSE DE DUROS"

El dirigente de CCOO cree que en España hay "sensación" de que "hay una casta que se dedica a intermediar en negocios ajenos sin aportar ningún valor y a forrarse de duros. Esa impresión la hemos visto, por ejemplo, en muchas de las informaciones que hemos sabido sobre las andanzas de personas que hayan podido estar vinculadas al gobierno, pero también de otras administraciones públicas, por ejemplo, como la Comunidad de Madrid", ha dicho.

Por ello, sostiene que la denuncia de la corrupción "venga de donde venga, tiene que ser taxativa, incondicional, sin ningún género de dudas" pero ha reiterado que "mientras un proceso de esta dimensión esté abierto, y hasta que no se aporten las pruebas y se sustancien con todas las garantías propias de un proceso judicial, sé que es predicar en el desierto pero recomendaría un cierto rigor y una cierta autocontención, porque estamos hablando de la investigación de un presidente del gobierno y esto, en términos institucionales, es un tema bastante serio".