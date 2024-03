Startup Valencia se desvincula de The Terminal Hub tras no alcanzar un acuerdo de gestión con la adjudicataria

Startuo Valencia se desvincula de The Terminal Hub

Startup Valencia, la Asociación Valenciana de Startups, ha anunciado este miércoles que se desvincula del proyecto de The Terminal Hub tras no alcanzar un acuerdo de gestión con la adjudicataria del proyecto.

Así lo ha comunicado Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, en una carta dirigida a Valencia Innovation District, S.L., empresa adjudicataria de la antigua estación marítima de València durante los próximos 35 años, según ha informado la entidad en un comunicado.

Esta decisión ha sido adoptada "de forma unánime" por la Junta Directiva de Startup Valencia "debido a la falta de acuerdo para concretar la participación de la asociación en la gestión del proyecto". Además, se ha presentado la dimisión del representante de Startup Valencia en el órgano de administración de la sociedad, en la que la asociación se mantiene como socio.

"A pesar de que The Terminal Hub es un proyecto estratégico para el ecosistema innovador y tecnológico valenciano desde su origen y que Startup Valencia ha aportado, por su representación del sector, el liderazgo y la solvencia técnica necesaria para su adjudicación, esta condición no se ha materializado tras largos meses de negociaciones debido al desalineamiento estratégico sobre cómo debe afrontarse el proyecto", explica la asociación, que próximamente convocará a sus asociados para dar a conocer los detalles.

No obstante, desde Startup Valencia reiteran su "interés" en el "éxito" de The Terminal Hub "en pro del ecosistema innovador y tecnológico valenciano, que la asociación impulsa a nivel internacional". Esta misma semana The Terminal Hub anunció que abrirá sus puertas el próximo verano en La Marina de València, donde reunirá más de 500 puestos para startups y empresas tecnológicas de alta cualificación.

Según explica Juan Luis Hortelano, "desde la asociación continuamos trabajando en aportar valor a nuestros más de 350 socios y 25 partners, articulando durante todo el año programas, iniciativas y actividades con startups, scaleups, inversores y corporates". En este sentido, afirma que Startup Valencia "representa a todo el ecosistema innovador y tecnológico valenciano y su compromiso es seguir impulsándolo a nivel global a través de su comunidad internacional de más de 35.000 profesionales".

HUB TECNOLÓGICO

La antigua estación marítima de Valencia, ubicada junto al Edificio del Reloj en La Marina de Valencia, acoge The Terminal Hub.

Tras un proceso de adjudicación, que estuvo "bloqueado" durante cuatro años, en abril de 2022 el proyecto comenzó a materializarse, tras ratificar el TSJCV la anulación de la adjudicación a la empresa belga Fosbury & Sons.

La Autoridad Portuaria de Valencia aprobó en marzo de 2023 la concesión administrativa del edificio a Valencia Innovation District, S.L., dando por finalizado el procedimiento de otorgamiento iniciado en el año 2017 por Startup Valencia con el Consorcio Valencia 2007, órgano gestor de La Marina de Valencia formado por el Gobierno de España, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia, "acumulando seis años de espera con las instalaciones en desuso".

En esta línea, la asociación afirma que, desde sus orígenes, Startup Valencia "promovió y lideró el proyecto con el objetivo de brindar al ecosistema innovador valenciano un espacio desde el que conectar, desarrollar y escalar proyectos conjuntos de innovación abierta, y desde donde proyectar internacionalmente el hub tecnológico valenciano como referente del sur de Europa".

Startup Valencia es una organización privada sin ánimo de lucro que, desde 2017, representa e impulsa el ecosistema innovador y tecnológico valenciano para convertir a la región en un hub tecnológico de referencia a nivel internacional.

