STAS-Intersindical convoca tres protestas del personal de prevención de incendios ante la Generalitat

Cartel de STAS-Intersindical para explicar las movilizaciones - STAS-INTERSINDICAL

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

STAS-Intersindical ha convocado concentraciones los días 14, 18 y 20 de agosto ante el Palau de la Generalitat para reclamar "medidas inmediatas" para el servicio de prevención de incendios forestales, ya que denuncia que está "sometido desde hace años a precariedad, temporalidad y falta de medios".

De esta forma, el personal del Servicio de Vigilancia Preventiva frente al Riesgo de Incendios Forestales iniciará este viernes 14 un calendario de movilizaciones para reclamar a la Generalitat y a la empresa pública Vaersa soluciones a los problemas que "desde hace años" afectan al servicio.

La primera movilización tendrá lugar este viernes, a partir de las 10 horas, en la plaza de Manises de València, frente a la Generalitat. Las protestas continuarán el próximo martes 18 y el jueves 20 de agosto.

Esta convocatoria, explica el sindicato, llega después de una reunión con responsables "de máximo nivel" de la Conselleria de Medio Ambiente y de Vaersa. STAS-Intersindical trasladó las principales carencias del servicio y las consecuencias que tiene sobre la plantilla el reciente refuerzo extraordinario puesto en marcha por la Generalitat.

Según expone, en la reunión dejó claro que no cuestiona la necesidad de reforzar la prevención de incendios forestales; "al contrario", lo que cuestiona es que "ese refuerzo se haya realizado de forma precipitada y trasladando buena parte de sus consecuencias organizativas sobre la plantilla que ya prestaba el servicio".

Entre otros problemas, el personal denuncia la temporalidad que continúa afectando a buena parte del servicio, la insuficiencia y antigüedad de determinados vehículos, las condiciones de los observatorios forestales, las jornadas y descansos, la falta de reconocimiento profesional y retributivo y los problemas derivados de la nueva organización de turnos.

El sindicato reclamó en la reunión medidas concretas e inmediatas que permitieran comprobar la voluntad real de la Generalitat de solucionar el conflicto, además de la apertura de una negociación sobre los problemas estructurales del servicio. Por el momento, añade, la respuesta formal recibida es la convocatoria de una comisión negociadora para el próximo 15 de septiembre.

STAS-Intersindical valora positivamente cualquier espacio de negociación, pero considera que una reunión dentro de más de un mes "no constituye una respuesta suficiente a problemas que están produciéndose ahora, en pleno periodo de máximo riesgo de incendios forestales".

CRÍTICAS A MUS

Por otro lado, muestra su "sorpresa y decepción" por el mensaje difundido públicamente por el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, en la red social X tras la reunión, destacando el incremento de 450 a 620 profesionales en el Servicio de Vigilancia Preventiva y acompañándolo de la expresión "dato mata relato".

"Resulta llamativo que la propia publicación destinada a poner en valor el Servicio de Vigilancia Preventiva esté ilustrada con una imagen que no corresponde al personal de vigilancia preventiva de Vaersa, sino a personal de extinción, colectivo que merece todo nuestro respeto pero que desarrolla funciones diferentes --afirma--. Antes de explicar públicamente cuántos somos, quizá convendría empezar por saber quiénes somos. Desconocemos si el error corresponde al conseller o a su departamento de comunicación".

STAS-Intersindical asegura que no discute que se haya incrementado el número de efectivos y que, precisamente por eso, considera necesario "completar el dato": "Una parte importante del personal continúa prestando servicios únicamente durante determinados meses del año; persisten problemas de estabilidad laboral, medios materiales, vehículos, condiciones en observatorios y reconocimiento profesional, y el refuerzo extraordinario, previsto únicamente para dos meses, implantado este verano no resuelve por sí mismo las deficiencias estructurales que arrastra el servicio".

Y subraya: "Los trabajadores conocen esos problemas porque los viven cada día sobre el terreno. Por ello, resulta decepcionante que, después de una reunión en la que la propia administración pudo escuchar directamente estas circunstancias, la respuesta pública se centre en una cifra y en un mensaje dedicado a 'oportunistas y populistas'. No sabemos a quién se refiere el conseller con esas palabras. Si se está refiriendo a los trabajadores que están denunciando públicamente sus condiciones laborales, consideramos que insultarlos no sería precisamente la mejor respuesta institucional al conflicto".

Por todo ello, el sindicato insta a Mus a "aclarar" a quién iban dirigidas estas palabras, al tiempo que defiende que "el personal de prevención no necesita relatos, necesita soluciones".

LAS PROTESTAS NO AFECTARÁN AL SERVICIO

STAS-Intersindical concluye asegurando que mantiene abierta la vía del diálogo y que ha trasladado a la Generalitat que "existe margen para evitar una escalada del conflicto si se adoptan medidas concretas que demuestren una voluntad real de negociación". "Mientras esas medidas no lleguen, las movilizaciones continúan adelante", advierte.

En cualquier caso, quiere dejar "absolutamente claro" que el servicio de prevención de incendios forestales no quedará desatendido como consecuencia de estas concentraciones, ya que están planteadas para que acuda el personal que se encuentra de descanso y "sin afectar a quienes deban prestar servicio durante su celebración".