STEPV, CCOO y UGT aseguran que "no se levantarán" de la mesa hasta que Educación conteste si se renegocian los salarios - CCOO, UGT, STEPV

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT permanecen en la sala donde se ha desarrollado la mesa de negociación extraordinaria este domingo "a la espera" de la respuesta de la Conselleria de Educación tras haber reclamado un documento base sobre un posible "acuerdo global" y que se reabran las conversaciones sobre la subida salarial al profesorado.

A las 18.18 de eta tarde arracaba una nueva mesa de negociación entre la Conselleria y los cincos sindicatos con representación en Mesa Sectoria en el marco de la huelga indefinida que desde el 11 de mayo se desarrolla en la enseñanza pública valenciana.

Sobre las 19.30, y tras una ronda sobre los diversos bloques temáticos, la Conselleria ha dado por finalizada la sesión y ha emplazado a los sindicatos a continuar negociando desde mañana lunes y a lo largo de la semana próxima a través de mesas monográficas.

Durante la reunión, STEPV, CCOO y UGT han continuado haciendo aportaciones y el debate ha vuelto a encallar en el punto de retribuciones, sobre el que la administración recuerda que ya hay un acuerdo firmado por dosorganizaciones sindicales, ANPE y CSIF.

Sin embargo, los otros tres sindicatos quieren que se vuleva a ponerse sobre la mesa y argumentan que es precisamente esta cuestión la más rechazada en la consulta que han realizado este fin de semana a los docentes. Defienden que "se tiene que reabrir para facilitar la firma de un acuerdo de bases, necesario para poder ir cerrando el conflicto y que necesariamente requerirá de posteriores desarrollos".

Los sindicatos han propuesto a la consellera de Educación, Carmen Ortí, que consulte a su homólogo de Hacienda, José Antonio Rovira, para incorporar las propuesta.

Sin embargo, la reunión, en principio, se ha dado por acabada. Sin embargo, en el interior continúan los miembros de STEPV, CCOO y UGT, que recalcan que "no se levantarán hasta volver a abrir la negociación".