STEPV, CCOO y UGT lanzan a las 9h de mañana un formulario para que docentes se pronuncien sobre la oferta de Educación

Decenas de personas se concentran frente a la sede de la Consellería de Educación. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT --tres de los convocantes de la huelga indefinida en la educación pública valenciana-- junto a la CADPV, CNT, CGT, COS y CSO y Docents en Lluita han decidido difundir un formulario conjunto para que el profesorado acepte o no la propuesta de acuerdo que ha presentado este martes la Conselleria de Educación.

La administración ha presentado a los sindicatos docentes una propuesta de mejoras que considera definitiva y ha emplazado a las organizaciones a decir si la aceptan o no mañana miércoles a las 17.00 horas.

Desde STEPV, el sindicato mayoritario, han subrayado que ahora le corresponde al profesorado valorar este acuerdo y la dificultad de realizar una consulta en tan poco tiempo, a la vez que han criticado que la Generalitat les "meta ahora esta presión" cuando "no han querido negociar antes".

Al término de la reunión con la Conselleria, STEPV, CCOO y UGT han mantenido un encuentro para analizar la situación y han adoptado una serie de acuerdos.

El primero es que es este miércoles, 20 de mayo, a las 09.00 horas, colgaremos un formulario sobre la aceptación o no del acuerdo. El formulario se cerrará a las 21.00 horas.

Estas organizaciones sindicales instan a los docentes a convocar mañana por la mañana asambleas de centro o comarcales para discutir la propuesta de acuerdo de Conselleria y qué puntos del acuerdo consideran que habría que continuar negociando, en caso de que no se acepte. Si no avalan la propuesta de acuerdo, les invitan a debatir cómo continuar con la movilización.

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA

La encuesta tendrá diversas opciones que hay que ordenar por prioridad: Mantener la huelga indefinida, Huelga por provincias o comarcas, Huelga por etapas educativas, Manifestaciones y concentraciones descentralizadas o Manifestaciones centralizadas y en fin de semana.

Los sindicatos recalcan que "hace falta una respuesta muy masiva al formulario". A las tres de la tarde, harán un primer seguimiento y decidirán si las respuestas son suficientes como para acudir a la Mesa Sectorial de las cinco convocada por Conselleria para firmar o no el acuerdo.

Además, con motivo de la nueva concentración que han convocado a las puertas del departamento de Campanar desde las 11.00 horas, aprovecharán para celebrar una asamblea en este espacio.