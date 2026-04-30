STEPV, CCOO y UGT registran la convocatoria de huelga indefinida e instan a Ortí a convocarles la próxima semana

Protesta de docentes en imagen de archivo - STEPV

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han registrado este jueves ante la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad la convocatoria de huelga indefinida del profesorado no universitario de la Comunitat Valenciana, que se desarrollará a partir del próximo 11 de mayo, tras la decisión adoptada este miércoles en una multitudinaria asamblea telemática convocada para abordar las fecha y formato del paro.

En un comunicado conjunto, los tres sindicatos señalan que están trabajando para cerrar el calendario de acciones después de que durante la asamblea telemática --con más de 1.000 personas conectadas y a la que muchos docentes no pudieron acceder porque la plataforma digital había llegado al límite-- se hicieran propuestas para llevar a cabo durante el paro indefinido, al menos durante la primera semana, es decir, del 11 al 15, ante la "urgencia" de comunicarlas a Delegación de Gobierno dentro de los plazos legales.

Las acciones que tuvieron más apoyo en la asamblea fueron la convocatoria de manifestaciones en las tres provincias y una gran manifestación en València ciudad, acciones que ya se están gestionando, junto con otras movilizaciones que se anunciarán "próximamente", han avanzado.

Por otro lado, ante las declaraciones de la consellera de Educación, Carmen Ortí, este jueves en Les Corts --donde ha dicho que "el escenario ideal" sería poder llegar a un acuerdo para que no se realice la huelga y ha revelado que su departamento prepara "una propuesta que, en cuanto a la situación financiera de la Comunitat Valenciana, lo permita se va a poner encima de la mesa"-- los sindicatos recalcan que no ha concretado "fechas, ni ha explicado la propuesta, ni se sabe si se refiere únicamente al aumento salarial o incluye el resto de medidas: reducción de burocracia y ratios, recuperación de plantillas recortadas, mejora de las infraestructuras y del valenciano".

STEPV, CCOO y UGT han instado a Ortí a convocarles la semana que viene a negociar, con propuestas "concretas y efectivas", las medidas presentadas por los sindicatos. "Si la consellera quiere detener la huelga, como así también ha manifestado, solo será posible si mantiene esta negociación con los sindicatos y se pone encima de la mesa una batería de propuestas que satisfagan al profesorado que está llamado a la huelga", han advertido.

SERVICIOS MÍNIMOS

Por otro lado, y sobre las declaraciones de que garantizará la evaluación del alumnado mediante los servicios mínimos, los sindicatos han advertido que es "ilegal" decretar "unos servicios mínimos que impidan el derecho de huelga al profesorado por el hecho de tener que evaluar el alumnado".

En este caso, considera que se estarían decretando "unos decretos mínimos abusivos y, por lo tanto, ilegales, que serían inmediatamente impugnados" por los sindicatos. "La Conselleria tiene la obligación de buscar una regulación que permita el derecho de evaluación del alumnado pero a la vez el derecho de huelga del profesorado. Y esto no se hace con servicios mínimos abusivos", avisan.

A su juicio, "la mejor manera de garantizar la evaluación del alumnado es atender las reivindicaciones sindicales y del profesorado de forma urgente y con medidas reales, efectivas y satisfactorias".