STEPV denuncia ante Inspección de Trabajo las bajas temperaturas en centros educativos afectados por la dana

Archivo - Imagen de archivo de alumnos en un colegio afectado por la dana - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato docente STEPV ha formalizado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por las graves deficiencias en las condiciones ambientales en los centros educativos afectados por la dana de 2024, después de comprobar que "en pleno invierno se imparten clases con temperaturas de entre 6 y 9 grados, mucho por debajo de los mínimos legales".

Esta actuación sindical da continuidad a las denuncias conjuntas previas presentadas los últimos meses y se enmarca en una campaña de STEPV para visibilizar la situación real de los centros educativos, tanto durante los episodios de calor extremo en verano e inicio de curso como en el frío intenso por "falta de calefacción y deficiencias estructurales no resueltas".

En un comunicado, el sindicato recuerda que el frío en las aulas es una situación que lleva denunciando desde hace tiempo, especialmente en centros como el IES Berenguer Dalmau de Catarroja y otros afectados, "donde las consecuencias de la dana continúan teniendo un impacto directo sobre la salud laboral del profesorado y el bienestar del alumnado".

STEPV señala que la normativa vigente establece que la temperatura en espacios de trabajo sedentario, como las aulas, tiene que estar entre 17 y 27 grados. Además, subraya, "impartir clase a 6 o 9 grados no es una incidencia puntual, sino un incumplimiento grave de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales".

"La falta de gasóleo, el retraso en las reparaciones o la falta de planificación no pueden justificar la exposición continuada a condiciones de riesgo", recalca, e incide en que su actuación "no es reactiva ni oportunista, sino fruto de un trabajo sistemático de recogida de datos, asesoramiento a los centros, comunicaciones formales y denuncias administrativas, que ahora empiezan a tener eco público y mediático".

Finalmente, STEPV exige a la Conselleria de Educación que adopte medidas inmediatas para garantizar temperaturas seguras en los centros afectados, una actuación prioritaria en los edificios dañados por la dana y una planificación estructural que evite que "curso tras curso, el profesorado y el alumnado tengan que soportar condiciones extremas de calor o de frío". "La salud laboral en los centros educativos no puede continuar dependiente de la presión sindical ni del impacto mediático, sino del cumplimiento estricto de la ley", reivindica.

Este mismo jueves, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fampa-València) también ha denunciado públicamente la falta de climatización, o su funcionamiento "muy deficiente", en los centros educativos durante la ola de frío. Esta queja la hacen llegar las AMPA, sobre todo de los centros afectados por la dana en la comarca valenciana de l'Horta Sud, "a quienes no les funciona la calefacción o bien las calderas no han sido sustituidas por unas nuevas como consecuencia de la riada y su funcionamiento no es óptimo".

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación han subrayado que solo son competentes de la climatización en Institutos de Educación Secundaria (IES), ya que en los centros de Primaria, Infantil y Centros Especiales dependen de los ayuntamientos. No obstante, han recalcado que pese a no tener competencia "no se desentienden" de la situación y que "si se solicita ayuda, se ayuda".

Además, desde el departamento que dirige Mª Carmen Ortí avanzan que este viernes, a partir de las 8.00 horas, habrá trabajadores de dos empresas de mantenimiento en el IES 25 d'Abril de Alfafar "para solucionar el problema".