STEPV presenta a Educación una contraoferta actualizada con nuevas exigencias sobre FP o Bachillerato Artístico

El representante del sindicato STEPV en la Comunitat Valenciana, Marc Candela, ofrece declaraciones a la prensa en la Comunitat Valenciana, a 15 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Treballadores i Treballadors del País Valencià (STEPV) ha presentado este lunes a primera hora una contraoferta a la propuesta de preacuerdo de la Conselleria de Educación compuesta por once apartados: retribuciones, reducción de la burocracia, ratios, plantillas docentes, infraestructuras educativas, valenciano, Formación Profesional, inclusión educativa, Bachillerato Artístico, general o nocturno; profesorado interino y otros.

De este modo, el sindicato mayoritario ha explicado, en un comunicado, que ha trasladado al departamento de Campanar una nueva contraoferta actualizada con la incorporación de nuevas exigencias "ante los nuevos recortes en ciclos formativos y bachillerato artístico y nocturno, entre otros", horas antes de la nueva negociación que está prevista para las 16.00 horas de este lunes y que determinará si la huelga indefinida convocada desde este pasado 11 de mayo continua adelante o no.

El pasado jueves, tras la mesa de negociación en la que no se llegó a un acuerdo entre los sindicatos convocantes de la huelga --STEPV, CCOO PV, CSIF y UGT PV-- la consellera de Educación, Carmen Ortí, les pidió que presentaran una contraoferta a su propuesta, después de haber sido rechazada por todos ellos.

STEPV ya hizo llegar un documento a la Conselleria en la Mesa Sectorial del 16 de abril con medidas concretas después de una consulta al profesorado y, ahora, a esa propuesta se le han incluido nuevos puntos.

Entre las novedades de esta nueva propuesta se encuentra el apartado sobre FP en el que se exige la retirada de la oferta de ciclos formativos publicada recientemente y la negociación de la oferta antes de que finalice el periodo de admisión.

En cuanto al Bachillerato Artístico, general o nocturno, el sindicato pide la eliminación del mínimo de 10 alumnos para autorizar su actividad, y el restablecimiento inmediato de los bachilleratos que ya se han anunciado que se cerrarán el curso que viene.

También exige la reducción de jornada para el profesorado mayor de 55 años y la modificación de la licencia por interés particular que incluya días de libre disposición.

Asimismo, mantiene su petición sobre las retribuciones del personal docente y reclama un incremento salarial que tiene que compensar en 2026 la pérdida de poder adquisitivo acumulado desde 2010, como mínimo. Así, establecen un incremento que se situaría entre los 486 euros (cuerpo de profesores) y 550 (secundaria) mensuales. A estas cantidades se añadirían el 20% en el resto de complementos (sexenios, cargos unipersonales etc.).

Respecto a la reducción de burocracia, insisten en la unificación y simplificación de la documentación requerida; la incorporación de modelos únicos y automatizados para informes, programaciones, memorias, protocolos, documentos de evaluación, y la aplicación de una digitalización efectiva y funcional, entre otros.

Sobre las ratios, STEPV propone un adelanto de las ratios propuestas por el Ministerio de Educación en el curso 2026/2027 y la creación de un grupo de trabajo durante el curso para avanzar hacia la consecución de las ratios propuestas en un periodo razonable.

En el apartado sobre Valenciano exigen la negociación de una nueva ley que fomente y respete la enseñanza en valenciano en el sistema educativo, como lengua de cohesión social y piden la retirada del decreto de currículum de Bachillerato propuesto por la Conselleria de Educación.