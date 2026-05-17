Educación espera que la reunión con los sindicatos sea la "definitiva" y señala que habrá "oferta retributiva"

Archivo - El Secretario Autonómico de Educación y Formación de la Comunidad Valenciana, Daniel McEvoy, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha señalado que el departamento que dirige Carmen Ortí espera que la reunión de este lunes con los sindicatos --en la que habrá "oferta retributiva"-- sea la "definitiva" para poner "una solución al conflicto surgido en el sistema público educativo valenciano", ante la huelga en la enseñanza pública no universitaria convocada por STEPV, CSIF, CCOO y UGT, con el apoyo de ANPE, que arrancó el pasado 11 de mayo.

McEvoy considera que en la reunión del pasado jueves, que se prolongó durante casi cuatro horas y media, "se acercaron las posturas" y ha defendido, en unas declaraciones difundidas a última hora de la tarde por Educación, que desde la Conselleria se plantearon unas propuestas "infinitamente superiores a las firmadas por los sindicatos en otras comunidades autónomas".

"De hecho, aún sin esas propuestas, en la Comunitat Valenciana las ratios de educadores, de orientadores, de PT (Pedagogía Terapéutica) y de AL (Audición y Lenguaje) son superiores", ha dicho, y ha añadido que la simplificación burocrática "ya se ha puesto en marcha" aunque creen que "en la educación hay margen de mejora".

Por ello, espera llegar a un acuerdo "definitivo" en la reunión, convocada a las 16.00 horas, y en la que ha afirmado que "obviamente, también habrá una oferta retributiva". No obstante, ha apuntado que "ya con la oferta de 75 euros, los docentes valencianos, contando los sexenios, se situarían entre los cinco primeros de España", pero ha indicado que "todo es susceptible de ser tratado en la mesa" de mañana.

"Los docentes, a los que nos debemos, y especialmente a las familias y muy especialmente al alumnado, que es la parte más vulnerable del sistema, merece que alcancemos ese acuerdo con un sistema público valenciano que es de los mejores de España y con este acuerdo nos situaremos a la vanguardia de todas las comunidades autónomas", ha zanjado.

Tras la reunión del pasado jueves, los sindicatos advirtieron de que el entendimiento con la Conselleria de Educación "aún está lejos", ya que el preacuerdo que llevó la administración a ese encuentro la administración no recogía sus reivindicaciones "ni al 50%" y, entre otras cuestiones, el documento no incluía ninguna propuesta de subida salarial, un tema que las organizaciones sindicales exigían que estuviera concretado en la nueva mesa de negociación de este lunes.