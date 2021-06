'Stoponsexgroom', un proyecto que usa la lingüística para detectar y prevenir el ciberacoso sexual a menores

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) coordina el proyecto 'Stoponsexgroom', financiado por la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital con el objetivo de desarrollar "el primer modelo comunicativo de ciberacoso sexual a menores en español, que servirá para la elaboración de herramientas tecnológicas para su detección y prevención". Con este fin, trabaja un equipo de lingüistas integrado también por investigadores de la Universitat de València y la Universidad de Swansea (Reino Unido).

El ciberacoso sexual a menores en España ha crecido de forma exponencial en los últimos años: un 79% desde 2019 según datos de la Fundación Anar y de forma más acusada durante el confinamiento por la Covid-19, donde los menores han recurrido a Internet como única ventana al exterior (informe de Europol, junio de 2020).

En Este contexto, se pone en marcha 'Stoponsexgroom'. "Entendemos el ciberacoso sexual a menores como un proceso comunicativo de engaño a través de Internet en el que un adulto utiliza el discurso (palabras, imágenes, llamadas de voz, video llamadas, etc.) para convencer a un/a menor a participar en actividades sexuales en línea y, a veces, a mantener un contacto físico con intención sexual", explica en un comunicado la coordinadora del proyecto e investigadora del Departamento de Lingüística Aplicada de la UPV, Carmen Pérez Sabater.

Por su parte, Sergio Maruenda, investigador de la UV, señala que "el análisis de la dimensión comunicativa del ciberacoso supone una contribución fundamental para el estudio de este delito, y aporta resultados adicionales clave a los estudios criminológicos y jurídicos".

Los resultados obtenidos hasta el momento en el proyecto del análisis lingüístico de conversaciones entre acosadores (groomers) y menores demuestran que las tácticas de manipulación y control constituyen la clave del ciberacoso.

Según explica Carmen Pérez, estas tácticas priorizan la gratificación sexual del acosador mediante el uso de lenguaje sexual explícito e implícito, pero también con el uso de otras estrategias de manipulación discursiva (no siempre de índole sexual) para ganarse la confianza y aislar a los menores. "Todo ello refuerza la dimensión afectiva e interpersonal del ciberacoso sexual a menores, hasta ahora ignorada en los pocos estudios sobre el tema en España", añade la experta.

PREVENCIÓN Y MATERIALES EDUCATIVOS

El equipo de la UPV, la UV y la Swansea University cuenta ya con un primer modelo discursivo de ciberacoso sexual --actualmente en proceso de validación--, con resultados "prometedores", que servirán en una segunda fase, para la creación de programas de prevención y materiales educativos y de concienciación, que contará con la participación de profesorado, estudiantes, fuerzas policiales y otros agentes sociales.

Stoponsexgroom ha presentado sus resultados en congresos académicos nacionales (AESLA-21, Universidad de la Coruña), y próximamente lo hará en dos congresos internacionales de referencia en este campo, que se celebrarán en Suiza y Gran Bretaña, respectivamente: el 17th International Pragmatics Conference, IPRA-2021 y el Fifteenth Conference of the International Association of Forensic Linguists (IAFL15)

Completan el equipo de Stoponsexgroom Nuria Lorenzo-Dus, de la Swansea University, quien lidera el proyecto contra el ciberacoso sexual a menores DRAGON-S (https://www.swansea.ac.uk/project-dragon-s/) financiado por UNICEF; Laura Mercé Moreno Serrano y José Santaemilia Ruiz, de la Universitat de València; y Françoise Olmo Cazevieille, investigadora también del Departamento de Lingüística Aplicada de la Universitat Politècnica de València.