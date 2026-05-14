Las subdelegaciones del Gobierno en Valencia y Alicante coordinan la OPE de 2026, que incorpora "novedosos sistemas" - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los subdelegados del Gobierno en Valencia y Alicante, José Rodríguez Jurado y Manuel Pineda, han mantenido distintas reuniones de coordinación con los organismos e instituciones que participan en el operativo de la próxima Operación Paso de Estrecho (OPE) de 2026 en la Comunitat Valenciana, que se desarrollará entre el 15 de junio y el 15 de septiembre e incorporará "novedosos sistemas digitales".

El objetivo de estas reuniones es "analizar y ratificar los planes provinciales" de la campaña de este año. Entre esas novedades, están las "innovaciones tecnológicas para minimizar los riesgos y la mejora de la seguridad de quienes se desplazan a través de la península", según ha precisado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Se trata de la incorporación de "nuevas herramientas digitales para el procesamiento e interpretación de datos que se incorporarán en la gestión" de esta OPE. Así, se probará "la integración de los análisis biométricos de paso junto a mediciones y parámetros en tiempo real del tráfico, operaciones portuarias, meteorología o incidentes variados".

Tras la reunión del comité asesor técnico celebrada este jueves en València, Rodríguez Jurado ha subrayado "que esta operación es un ejemplo de cooperación y planificación para facilitar el mayor tránsito de estas características en Europa". Según ha remarcado, el fin es "proporcionar una respuesta adecuada a la demanda de servicios e infraestructuras".

Por su parte, Pineda presidió el miércoles de la semana pasada un encuentro similar en el que participaron representantes de los distintos organismos dependientes la Administración General del Estado, Fuerzas y Cuerpo de Seguridad, Generalitat Valenciana, ayuntamientos implicados, autoridades portuarias y navieras.

Según la Delegación del Gobierno, en la OPE 2026 se espera a nivel nacional "un nuevo récord de desplazamientos" con una previsión de aumento en relación con el año pasado del tres por ciento, tanto en el flujo de pasajeros como de medios de transporte.

Además, ha apuntado que "en esta ocasión confluirá en pleno dispositivo el primero de los tres eclipses que cruzarán la península en los tres años venideros, un evento que podría provocar que este pronóstico aumentase".