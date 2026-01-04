Sube a naranja la alerta por lluvias en el litoral norte de Alicante y sigue en amarillo en el sur de Valencia

Archivo - Dos personas caminan en la Playa de la Malvarrosa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha elevado este domingo la alerta por lluvias a nivel naranja en el litoral norte de la provincia de Alicante, mientras se mantiene en amarillo tanto en el litoral como en el interior de Valencia.

Además, sigue activada la alerta amarilla por fenómenos costeros en el litoral de Alicante y el litoral sur de Valencia, según la última actualización de Emergencias emitida a las 2.40 horas de este domingo a partir de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según Aemet, el aviso naranja por lluvias está activado hasta las 12 horas de este domingo en el litoral norte de Alicante, donde se espera que las precipitaciones sigan persistentes en las próximas horas. Se prevé una precipitación acumulada en 12 horas de 114 litros por metro cuadrado, desde que se decretó el aviso a las cuatro de la mañana, y se observan acumulaciones de 112 l/m2 en el entorno de La Vall de Laguar.

En el sur de Valencia, el aviso amarillo por lluvias también está decretado hasta mediodía. Se prevé una precipitación acumulada de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y de 20 litros por metro cuadrado en una hora. En el interior sur, el aviso se refiere a la zona más oriental de las comarcas de La Vall d'Albaida y La Costera.

Por su parte, el aviso por fenómenos costeros está activado hasta la próxima medianoche en todo el litoral de Alicante, mientras en el litoral sur de Valencia finaliza a las 16 horas. En ambos casos se prevé viento del nordeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora y olas de dos a tres metros de altura.

El primer domingo del año ha arrancado con chubascos localmente fuertes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, localmente persistentes, y con nevadas en cotas bajas en el norte de Castellón. La cota está bajando de los 1.600-1.800 metros hasta situarse en las últimas horas en torno a 500-1.000.

Durante la jornada, Aemet prevé que las temperaturas mínimas vayan en descenso en el interior de la mitad norte y con pocos cambios en el resto, además de heladas débiles en el interior norte de Castellón a últimas horas. Sopla viento del nordeste, flojo a moderado en el interior y moderado con intervalos de fuerte en el litoral.

En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre 16 y 11 grados en Alicante y entre 13 y 9 grados tanto en València como en Castelló de la Plana.

SIN INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS POR LLUVIAS

En las últimas horas, con datos hasta las 9.10 de este domingo, no se han registrado incidencias significativas por las lluvias por parte de los consorcios provinciales de bomberos de Valencia y Alicante, así como por los efectivos de bomberos del Ayuntamiento de València, informa el 112.

En el litoral norte de Alicante, entre las tres de la mañana y las 7.20 horas se han registrado 63 litros por metro cuadrado en La Vall de Laguar; 47,6 en Benigembla; 47 en Benialí; 42 en Benissa; 40,4 en Gandia; 40 en Senija; 33,8 en Terrateig; 33 en Rugat; 32,8 en Montixelvo, según los registros recabados por Emergencias con información de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Ante el episodio de lluvia y posibles nevadas, desde el 112 advierten que la conducción se hace más peligrosa, especialmente en zonas sombrías donde se acumula el hielo. Por tanto, piden llevar mucho cuidado con las placas de hielo que pueden no resultar del todo visibles en la carretera.