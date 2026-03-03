Un agente franco de servicio frustra el hurto a una anciana en un supermercado de Vinaròs

CASTELLÓ 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La rápida intervención de un guardia civil fuera de servicio evitó el pasado 24 de febrero que una mujer de avanzada edad fuese víctima de un hurto en un supermercado de Vinaròs (Castellón) y permitió la detención de tres personas presuntamente integradas en un grupo especializado en robos mediante engaño y distracción, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron sobre las 11.15 horas en un establecimiento comercial de Vinaròs. El agente, que se encontraba fuera de servicio, detectó en las inmediaciones un vehículo ocupado por dos hombres y una mujer que le resultó sospechoso. Observó cómo la mujer permanecía en el exterior en actitud vigilante y con un auricular, mientras los otros dos accedían al interior del supermercado.

Ya en la zona de cajas, el guardia civil comprobó cómo los dos varones seguían de cerca a una clienta de edad avanzada. Uno de ellos se situó estratégicamente para observar el momento en que la mujer introducía el PIN de su tarjeta bancaria durante el pago.

Ante la sospecha de que se trataba de una actuación coordinada para sustraer la tarjeta y utilizarla posteriormente, el agente alertó de inmediato a patrullas uniformadas y contó con la colaboración del vigilante de seguridad del establecimiento. La actuación conjunta culminó con la detención de los tres implicados.

Las primeras gestiones permitieron constatar que los presuntos autores, con edades comprendidas entre los 50 y 60 años, utilizaban distintas identidades y acumulaban numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio. Además, figuraban como reclamados por diversos juzgados de toda España, constándoles un total de 16 órdenes de detención en vigor.

Durante la identificación, realizada con el apoyo de la Policía Local de Vinaròs, se comprobó que uno de los detenidos portaba documentación falsa.

Las investigaciones posteriores apuntan a que el grupo habría actuado meses atrás en un supermercado de Madrid, donde sustrajeron la cartera a una mujer octogenaria y realizaron extracciones de efectivo por valor de 1.000 euros. También se les vincula con un hurto cometido recientemente en Novelda (Alicante), donde sustrajeron la cartera del interior de un vehículo.

El 'modus operandi' del grupo estaba claramente definido. Actuaban en equipos de tres o cuatro personas y utilizaban técnicas como la "siembra", dejar caer monedas u objetos para distraer a la víctima, la petición de ayuda para apartarla de su vehículo o la vigilancia en caja para memorizar el PIN de la tarjeta bancaria. En algunos casos, llegaban a sustraer únicamente el monedero del interior del bolso para generar dudas en la víctima sobre si lo había extraviado o había sido objeto de un hurto.

Con esta actuación se ha evitado un nuevo delito en Vinaròs y se han esclarecido hasta el momento diversos hechos delictivos, entre ellos un delito de hurto y pertenencia a organización criminal en Novelda, dos delitos de hurto y estafa en Madrid y Vall d'Uixó, así como un delito de falsedad documental. La investigación continúa abierta para determinar su posible implicación en otros episodios similares.