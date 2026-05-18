Sucesos.- Aprehendidos alimentos y bebidas alcohólicas valorados en 3.000 euros en un coche en Chiva

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha aprehendido alimentos y bebidas alcohólicas por valor superior a 3.000 euros en el interior de un vehículo al que dieron el alto cuando se encontraban realizando un punto de verificación nocturna de seguridad ciudadana en la CV 424 de la localidad de Chiva (Valencia). Muchas de ellos todavía se encontraban con el precinto de seguridad de un supermercado, según ha informado el Instituto armado en un comunicado.

Los agentes comprobaron que su conductor, un hombre de 50 años y nacionalidad española, no era el titular del vehículos y señaló que pertenecía a otra persona que lo iba a contratar y que él venía de la localidad de Ripollet (Barcelona).

Al proceder los agentes al registro del vehículo, observaron una gran cantidad de bolsas de plástico repletas de productos alimenticios y bebidas alcohólicas. El hombre afirmó desconocer su procedencia, ya que no es su vehículo, sino el de unas personas que le iban a contratar para realizar labores de limpieza y mantenimiento y que debía dejar el vehículo en un bar de la localidad de Godelleta (Valencia). Las bebidas alcohólicas todavía llevaban el precinto de seguridad de una conocida tienda de alimentación.

Los productos aprehendidos tenían un valor de 3.157 euros. Se ha procedido a la investigación del conductor del vehículo por un supuesto delito de receptación. El servicio ha sido llevado a cabo por agentes del Puesto Principal de Chiva. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena Plaza número 2.