Desarticulados dos puntos de venta de droga en Llíria y la Pobla de Vallbona

Material intervenido en la operación - OPC

VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado dos puntos de venta de sustancias estupefacientes en las localidades valencianas de Pobla de Vallbona y Llíria. También ha detenido a tres personas y ha investigado a una cuarta por su relación con estos hechos, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Las pesquisas se iniciaron tras la localización, por parte de la Guardia Civil, de varias fotografías y vídeos donde se observaba a una persona junto a diversas sustancias estupefacientes y objetos de valor. Esto hizo sospechar a los agentes de que este individuo podía estar realizando una actividad ilegal.

El desarrollo de la invitación permitió localizar dos viviendas que podían estar relacionadas con puntos de venta de sustancias estupefacientes.

Por ello el 12 de mayo se procedió al registro simultáneo de estos domicilios, uno ubicado en Llíria y otro en la Pobla de Vallbona. Se aprehendieron 1.199 gramos de marihuana, 1.681 gramos de hachís, 68 gramos de cocaína. También hallaron una pistola de aire comprimido con características similares a una de fuego real.

Por estos hechos han sido detenidos tres hombres de 26, 55 y 54 años de nacionalidad española y un cuarto de 40 años ha sido investigado. Se les atribuyen los delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que uno de los detenidos conducía un vehículo sin haber obtenido el permiso de conducir. Por ello, se le imputa un delito contra la salud vial.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Pobla de Vallbona. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Llíria Plaza número 8.