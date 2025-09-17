Detenida una mujer acusada de hurtar 45 botellas de alcohol en varios supermercados

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Redul, ha detenido a una mujer acusada de sustraer alcohol de varios supermercados. En total, es responsable de nueve delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa, en distintos municipios de Valencia y Castellón --entre los que se encuentran, entre otros, Sagunto, Valencia, Tavernes Blanques, Massamagrell o Picassent--.

La operación comenzó en julio, cuando se recibió una denuncia por parte de una cadena de supermercados. En la manifestación se indicaba que una mujer sustraía reiteradamente productos del interior del lineal. Además, fue sorprendida en más de una ocasión por el personal.

Su 'modus operandi' permanecía idéntico: se dirigía a la zona de venta de bebidas alcohólicas, donde cogía varias botellas y las depositaba en el carro de la compra. Posteriormente, iba a otra zona y, creyendo no ser vista por nadie, introducía estas botellas en el interior del bolso.

Finalmente, se iba a toda prisa del local sin parar cuando era requerida por los empleados del supermercado. Los agentes encargados de la investigación comprobaron que esta mujer había sido denunciada por los mismos hechos en varios municipios de Valencia y Castellón. También lograron, gracias a las cámaras de seguridad, obtener su identidad.

Finalmente, el pasado 27 de agosto fue detenida por haber hurtado en ocho supermercados y haberlo intentado, sin éxito, en otro. En total, sustrajo 45 botellas de diferentes bebidas alcohólicas por un valor de 1.128,20 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Tavernes Blanques. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil e Instrucción Plz. Número 4 de Moncada.