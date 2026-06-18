Sustancias intervenidas - JEFATURA

ALICANTE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación policial en la que se ha conseguido desmantelar un importante punto de venta al menudeo ubicado en un domicilio de la zona centro de Alicante desde donde se distribuían diversas sustancias estupefacientes, principalmente speed y hachís.

El operativo ha dado como resultado la detención de un hombre, de 64 años, por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación tuvo su inicio tras ciertas informaciones sobre un varón que se encontraba vendiendo sustancias estupefacientes desde su domicilio ubicado en la zona centro de la localidad de Alicante.

Tras el análisis de toda la información, y una vez identificado el varón encargado de la venta de sustancias estupefacientes, se realizaron diversas vigilancias en torno al domicilio investigado. Una vez constatado que el investigado se dedicaba a la venta y distribución de drogas y que utilizaba su domicilio tanto para realizar las transacciones de droga como para ocultar el dinero obtenido ilícitamente, se estableció un dispositivo policial con el que se llevó a cabo su detención.

En el registro practicado en la vivienda, los agentes intervinieron 475 gramos de speed empaquetado, 360 gramos de speed líquido, 19 gramos de hachís, un bote de cafeína, una balanza de precisión, una envasadora y 2.200 euros en efectivo.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante. El operativo policial llevado a cabo ha permitido erradicar un importante punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en la zona norte de la localidad alicantina.