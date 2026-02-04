Operativo de la Guardia Civil - OPC

VALÈNCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que entró en una vivienda de la localidad valenciana de Silla para robar, sin lograr cometer su cometido. Además, cuando fue sorprendido, dio una identidad falsa a los agentes para eludir una orden de búsqueda, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Nada más recibir el aviso por parte de un testigo de un robo en una casa ubicada en Silla, los agentes se desplazaron y comprobaron que el supuesto autor había forzado un lateral de la puerta y había accedido al interior, si bien no se encontraba en el lugar.

Tras dar barias batidas por la zona, los efectivos lograron localizar a un hombre cuya descripción coincidía en su totalidad con la aportada por el testigo, por lo que se le detuvo y trasladó al acuartelamiento para continuar diligencias.

Tras la correspondiente denuncia de los perjudicados, éstos informaron de que el autor no consiguió llevarse ningún efecto, si bien ocasionó daños en el acceso y había desordenado el interior del inmueble.

Durante la instrucción de diligencias, los intervinientes se percataron de que los datos de identidad que había facilitado el detenido eran dudosos, por lo que se optó por trasladarlo a dependencias oficiales de la Policía Judicial de Alfafar, dónde se llevó a cabo su reseña dactilar.

Una vez remitidas las huellas al SAID, se descubrió que el detenido había facilitado datos falsos, ya que asociada a sus huellas existía otra identidad más fiable, la cual, además, estaba asociada a una orden de búsqueda, detención y personación dimanante de un Juzgado de Orihuela (Alicante).

El detenido es un hombre de 28 años y nacionalidad marroquí. Se le atribuye un delito de robo con fuerza en las cosas y la requisitoria de búsqueda, detención y personación.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Silla. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Carlet.