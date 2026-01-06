La suerte de 'El Niño' sonríe a la Comunitat Valenciana con guiño a la zona dana: "Los vecinos se lo merecían"

Imagen de los premiados de 'El Niño'. - RAFAEL SANCHIS
VALÈNCIA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
El primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño', el 6.703, ha sonreído a 20 localidades de la Comunitat Valenciana con un guiño a la zona afectada por la dana de 2024. "Los vecinos se lo merecían", han señalado a Europa Press los loteros que han repartido suerte: nueve en la provincia de Valencia, seis en Alicante y cinco en Castellón. El segundo y el tercer premio, en cambio, no se han dejado ver.
Así, el lotero José Hernández, de Alfafar, ha explicado que este año tocaba 'El Niño' porque la gente de la 'zona cero' "se lo merecía". "El año pasado dimos el cuarto premio en Navidad y este año nos tocaba el sorteo de 'El Niño'", ha señalado al tiempo que ha reconocido que todavía no saben cuántos décimos han vendido al ser una administración mixta y estar tan repartido por España.
El responsable, que está "supercontento", ha hecho hincapié en que los afectados por la riada "se lo merecían" y ha deseado: "Ojalá los vecinos tengan un año muy fructífero porque hay mucha gente afectada".
Por su parte, el responsable de la administración número tres de Manises, Rafael Sanchis, ha detallado a Europa Press que ha vendido un total de siete décimos, 1,4 millones de euros. Aunque ha indicado que no conoce a los afortunados, ya que se vendieron por la web. "Todavía no hemos localizado a los clientes, pero hemos cerrado la campaña a lo grande", ha remarcado y ha subrayado que, en el Sorteo de Navidad, también vendieron diversos premios.
Del mismo modo, el responsable de la administración número dos de Quart de Poblet, José María Lendinez, ha manifestado que está "muy contento", ya que ha sido la primera vez que ha vendido un primer premio en el Sorteo de 'El Niño'. "Aún no lo asimilo", ha reconocido. En concreto, ha indicado que ha vendido una serie, es decir, 20 décimos.
Lo más importante, ha remarcado, es que se han vendido a los vecinos porque ha sido todo a través de la ventanilla. "Acabo de llegar a la administración y hay vecinos por las calles celebrándolo", ha señalado.
Otro premiado, "encargado de repartir dinero", ha sido Miguel Crespo, de Castelló del Rugat. El responsable ha enfatizado que este martes es una alegría para el pueblo, de unos 2.500 habitantes: "Imagínate vender un premio así para un pueblo como este", ha indicado a Europa Press, al tiempo que ha remarcado que es la primera vez que su administración ha vendido un primer premio, de cualquier sorteo.
"NO OS IMAGINÁIS LO BONITO QUE ES REPARTIR DINERO"
En la provincia de Alicante, han sido seis las poblaciones agraciadas y en San Vicent del Raspeig la estrella ha llamado a dos administraciones. Una de ellas, Carmen Guijarro, de la administración número 2 de esta localidad, ha detallado que no saben cuántos décimos han vendido, "pero da igual" porque es "nuestra primera vez". "Vienen muchos vecinos y gente de fuera, aunque hay muchos que todavía no se han enterado", ha dicho y ha sentenciado: "Dar un premio así da mucha alegría". Por su parte, Víctor Giménez, que dirige un estanco en este muncipio, ha apuntado que también es la primera vez que vende un primer premio de 'El Niño', aunque no sabe a quién.
En la provincia de Castelló el Gordo también ha hecho acto de presencia. En la capital, Javier Pueyo, de la administración número 4, ha manifestado que repartir dinero es "muy bonito" y ha agregado: "No os lo imagináis". Ha explicado que habrá premiados que todavía no sepan lo que realimente les ha tocado porque el premio ha sido muy repartido. "Es la primera vez que vendemos el primer premio de 'El Niño'; no os podéis imaginar lo bonito que es repartir dinero", ha exclamado Pueyo.
Del mismo modo, Tania Martí, responsable del despacho receptor 24145 de Benicàssim, ha apuntado que se ha enterado por los medios de comunicación, por la radio y ha apuntado que es la primera vez que ha repartido el primer premio: "Estamos muy contentos; muchísimo, muchísimo".
Por su parte, Amparo Lluesma, que administra un estanco en la localidad castellonense de Alcora, ha reconocido "contentísima" que "no para de venir gente". "Es la primera vez que vendemos 'El Gordo'", ha dicho y ha agregado: "Estoy muy nerviosa". "Es una alegría y una ilusión muy grande para todos", ha zanjado.
El número 6.703 ha resultado agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño', celebrado este martes 6 de enero, y ha repartido millones por prácticamente toda España, con 200.000 euros al décimo. El premio ha llegado a todas las comunidades autónomas menos a Cantabria, Ceuta y Melilla.