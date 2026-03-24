Suma abre una nueva oficina junto al Ayuntamiento de Santa Pola para "mejorar la atención al ciudadano"

Oficina de Suma en Santa Pola (Alicante) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Suma Gestión Tributaria ha traslado su oficina en Santa Pola (Alicante) junto al Ayuntamiento de la localidad con el fin de "modernizar las instalaciones" y "mejorar la atención al ciudadano".

La vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, Marina Sáez, ha inaugurado este martes las nuevas dependencias, que ya están abiertas al público y que "refuerzan la atención presencial, la sostenibilidad y eficiencia y la digitalización", según ha subrayado la Diputación de Alicante en un comunicado.

La oficina de Santa Pola, ubicada en la plaza Fernández Ordoñez, en esquina con la calle García Brasoli, es la cuarta que renueva Suma en el marco de su Plan Estratégico, tras una inversión de 280.000 euros.

Acompañada por el director del organismo, José Antonio Belso; la alcaldesa de Santa Pola y diputada provincial, Loreto Serrano, y el diputado Juan de Dios Navarro, la vicepresidenta ha recorrido las nuevas dependencias ubicadas frente al Acuario de Santa Pola y que ocupan una superficie de 147 metros cuadrados.

DISTRIBUCIÓN "MÁS FUNCIONAL"

Con una distribución "más funcional", la oficina se reparte en dos áreas: una zona de atención al público, que incluye un espacio de espera para los ciudadanos, y otra destinada a trabajos internos. Cuenta con ocho trabajadores y ofrece atención al ciudadano (cerca de 14.000 al año) en inglés, alemán, francés y ruso.

"El nuevo diseño recupera la esencia innovadora de Suma, apostando por reforzar la atención presencial y personalizada, al tiempo que incorpora mejoras para la sostenibilidad y eficiencia, como cartelería digital, sistemas de impresión compartida, paneles y techos fonoabsorbentes y climatización más eficiente", ha destacado Sáez.

Asimismo, se han habilitado zonas de 'office' para el descanso y la colaboración entre empleados, así como "espacios de mayor privacidad para una atención más personalizada al contribuyente", detalla la Diputación.

Por su parte, el director del organismo ha incidido en que, "con esta actuación, Suma enfatiza el papel de sus oficinas como espacios clave en la relación con el ciudadano, situándolo en el centro de su actividad y promoviendo al mismo tiempo el uso de tecnologías digitales".

Tras la renovación de las oficinas de Elche-Carrús, Benidorm, Torrevieja y Santa Pola, el organismo dependiente de la Diputación de Alicante trabaja ya en las reformas de las sedes de Almoradí, Orihuela y L'Alfàs del Pi.