Suma concertará una operación de tesorería de 210 millones de euros para "anticipar liquidez" a municipios de Alicante

Archivo - Oficina de Suma Gestión Tributaria, organismo tributario dependiente de la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Suma concertará una operación especial de tesorería por 210 millones de euros para ofrecer anticipos a los ayuntamientos de la provincia de Alicante a cuenta de la recaudación de impuestos, tras ser autorizada este miércoles en el pleno de la Diputación. Esta operación se firmará próximamente con distintas entidades bancarias, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

Además, ha detallado que este sistema permite a los municipios que tienen delegada en Suma la gestión y el cobro de sus tributos, como son el IBI y el IAE, afrontar en "mejores condiciones" y desde principios de año el pago de sus gastos corrientes, sin tener que esperar a que finalice la recaudación de sus impuestos a finales de octubre.

Según la Diputación, un total de 120 ayuntamientos se beneficiaron en 2025 de esta operación especial, que fue por una cuantía de 206 millones de euros, y se cerró con un índice de referencia del euríbor a tres meses más un diferencial de entre cero y 0,3 por ciento, lo que redundó en "un menor coste financiero" para los consistorios.

El importe transferido a las administraciones locales durante el periodo de enero a septiembre de 2025 ascendió a 228.828.544 euros y superó en 22.848.544 euros el montante total de la operación especial de tesorería contratada. Además, fue asumido con cargo a la liquidez del organismo tributario.

Asimismo, en el ejercicio del pasado año, el interés repercutido a los ayuntamientos de la provincia fue del 1,77%, 28 puntos básicos inferior al de 2024. Dichos anticipos se calculan en función del volumen de recaudación estimada de cada consistorio para el ejercicio en curso y se establece un máximo del 75% del volumen de recaudación.

A partir de ahí, los municipios pueden solicitar la cantidad que precisen y los adelantos se fraccionan en nueve mensualidades, de modo que pueden disponer cada mes del dinero que necesiten para sus gastos corrientes, ha concluido la institución provincial.