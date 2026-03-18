Suma reabre la oficina de Torrevieja tras su remodelación para "mejorar" la atención al ciudadano

Oficina de Suma en Torrevieja (Alicante) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oficina de Suma en Torrevieja (Alicante) ha reabierto sus puertas tras una "completa remodelación" que ha permitido "mejorar la funcionalidad y sostenibilidad de estas instalaciones, reforzando el uso de las tecnologías digitales, la accesibilidad y la atención presencial", según ha destacado en un comunicado la Diputación.

Este miércoles, la vicepresidenta segunda de la institución provincial y diputada de Hacienda, Marina Sáez; el director del organismo, José Antonio Belso, y el alcalde del municipio, Eduardo Dolón, han recorrido las nuevas dependencias de la calle Patricio Pérez, ya abiertas al público, tras una reforma en la que se han invertido 455.000 euros.

Se trata de la tercera oficina que renueva Suma dentro de su Plan Estratégico, tras la apertura de Elche-Carrús y Benidorm. A lo largo de 2026, también está prevista la reforma de las sedes de Orihuela, Almoradí y l'Alfàs del Pi.

Con una superficie de 250 metros cuadrados, la renovada oficina de Torrevieja, la más antigua de toda la red de Suma, ya que se inauguró en 1993, presenta una distribución "más funcional" y diferencia dos áreas: una zona de atención al público, que incluye un espacio de espera para los ciudadanos, y otra para trabajos internos.

Del mismo modo, como novedad en las dependencias del municipio de Torrevieja, se ha integrado la Unidad Catastral de Suma, que anteriormente estaba en otra ubicación, han señalado desde la institución provincial.

NUEVO DISEÑO

Según la Diputación, el nuevo diseño "recupera la esencia innovadora de Suma, apostando por reforzar la atención presencial y personalizada". Además, se han incorporado "mejoras orientadas a la sostenibilidad y eficiencia" como "cartelería digital, sistemas de impresión compartida para reducir el consumo de papel, penales y techos fonoabsorbentes que optimizan la acústica y un sistema de climatización más eficiente que contribuye al ahorro energético".

También se han habilitado zonas de 'office' para el descanso y la colaboración de los empleados, así como espacios de "mayor privacidad" para reuniones con contribuyentes que necesitanuna atención "más personalizada".

"Con esta actuación, Suma refuerza el papel de sus oficinas como espacios clave en la relación con el ciudadano, situándolo en el centro de su actividad y promoviendo, al mismo tiempo, el uso de tecnologías digitales", ha destacado Sáez, quien ha detallado que esta oficina de Torrevieja atiende presencialmente a cerca de 21.000 ciudadanos cada año y lo hace en varios idiomas (inglés, alemán, francés y ruso). Todo ello, "gracias a un equipo altamente cualificado".

En este sentido, el director del organismo ha resaltado que Suma "impulsa" el uso de canales no presenciales, "pero sigue dando también importancia a la atención cara a cara para no dejar atrás a las personas mayores menos familiarizadas con el entorno digital y para humanizar el servicio público acercándolo al ciudadano". La Diputación ha hecho hincapié en que este "compromiso" se refleja en el lema escogido para sus redes sociales #SumaMasCercaDeTi.