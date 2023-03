El TACRC inadmite el recurso del PP en contra de la eliminación del túnel de Guillem de Castro en València

Gómez destaca la "estrategia de bulos y confusión" de Catalá y dice que València "no quiere volver a la política tramposa que representa PP"

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha inadmitido el recurso presentado por el PP en el Ayuntamiento de València contra la propuesta para eliminar el paso subterráneo de la calle Guillem de Castro, anunciada por la vicealcaldesa, responsable municipal de urbanismo y portavoz socialista, Sandra Gómez, dentro de las actuaciones planteadas para crear el llamado "bulevar cultural" del eje situado entre la calle Xàtiva y esta.

El TACRC ha comunicado el rechazado del recurso 'popular', presentado por el edil del PP Carlos Mundina, en una resolución, fechada el 16 de marzo y dada a conocer este lunes el equipo de gobierno que forman Compromís y PSPV, en la que justifica su decisión porque "el concejal recurrente no es parte del órgano de contratación", en este caso la Junta de Gobierno Local.

Este órgano, conformado por miembros del ejecutivo municipal, aprobó el 29 de diciembre de 2022, la iniciación del expediente de contratación de servicios de redacción de proyecto, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud, redacción de proyecto arqueológico y dirección técnica de arqueología referido a la avenida del puerto (lote 1), Guillem de Castro y Xàtiva (lote 2) y Torres de Serranos (lote 3) para su reforma.

El 2 de febrero de 2023, Mundina, en representación del PP --uno de los tres grupos de la oposición en el consistorio valenciano--, interpuso ante el TACRC recurso especial contra el pliego de prescripciones técnicas del referido contrato, en concreto, el correspondiente al lote 2. Los 'populares' pedían la nulidad del proceso de adjudicación del proyecto en el que se prevé eliminar el citado túnel, que une Guillem de Castro y Ángel Guimerá.

El PP planteaba que no hay informes de tráfico que avalen esa idea y que no se han tenido en cuenta recomendaciones de Movilidad Sostenible y de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), además de asegurar que ese proyecto "supondrá un nuevo estrangulamiento en el tráfico de la ciudad" y criticar que no se sospese su impacto sobre otras rondas de circulación como las grandes vías.

A partir del recurso del grupo municipal 'popular', el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales determinó como "medida cautelar" la suspensión del "procedimiento de

contratación".

El Ayuntamiento emitió una resolución para proponer al TACRC "la inadmisión del recurso interpuesto" por el PP "y, subsidiariamente, la desestimación del mismo", teniendo en cuenta lo recogido en un informe del Servicio de Obras e Infraestructuras y "varias" sentencias de este tribunal en las que afirma que "el mero hecho de ser concejal de la oposición no legitima para presentar un recurso".

Finalmente, en su resolución del 16 de marzo, consultada por Europa Press, el TACRC decide inadmitir el recurso de Mundina y levantar la medida cautelar de suspensión del procedimiento de licitación. En este documento señala, "tal y como indica el Ayuntamiento en su informe al recurso", que "el concejal recurrente no es parte del órgano de contratación", en este caso, la Junta de Gobierno Local.

"Al no integrar el concejal recurrente el órgano de contratación (y no haber podido votar, en consecuencia, en contra de los actos impugnados), carece de la legitimación prevista", apunta el tribunal, que descarta también "legitimación para recurrir en una defensa abstracta de la legalidad" como "hace el recurrente".

Antes de conocerse esta resolución, este lunes también, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha anunciado, en un comunicado, que su grupo presentará un recurso contencioso administrativo para frenar la eliminación del túnel de Guillem de Castro.

Posteriormente, una vez difundida la decisión final del TACRC, desde el equipo de gobierno municipal han criticado que el PP "oculta" que su recurso ha sido "inadmitido" por no estar legitimados y han apuntado que "los servicios de urbanismo advirtieron que iba a suceder" así.

"TRABAJAR TRANQUILOS"

Sandra Gómez ha lamentado la "estrategia de bulos y confusión que está llevando a cabo la candidata del PP". "Es muy paradigmático de lo que significa y representa el PP", que "no tiene más que pedir perdón por los bulos que genera continuamente, por el ridículo espantoso que ha hecho hoy ante los órganos jurisdiccionales", ha declarado.

La vicealcaldesa y responsable de urbanismo ha pedido al grupo municipal 'popular' que deje "trabajar tranquilos a los que tenemos una línea clara de modelo de ciudad que va en consonancia con las grandes ciudades europeas". Gómez ha agregado que València "no quiere volver al pasado ni a la política tramposa que representa el PP".