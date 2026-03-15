'Talk me', del valenciano Joecar Hanna, consigue la Biznaga de Plata al mejor cortometraje de ficción en Málaga

Talk Me', del valenciano Joecar Hanna, se alza con la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje de Ficción en Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

VALÈNCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Talk Me', del valenciano Joecar Hanna, se ha alzado con la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje de Ficción en Málaga, con una propuesta respaldada por Spike Lee, que profundiza en la identidad, la intimidad y la comunicación en un mundo donde conversar se ha vuelto un acto prohibido. Tras su éxito en Toronto y Cannes, el film ha aterrizado estos días en el prestigioso festival South by Southwest (SXSW) de Austin.

El cortometraje 'Talk Me', del director valenciano de ascendencia china y libanesa Joecar Hanna, ha sido galardonado con la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje de Ficción en la 29ª edición del Festival de Málaga. El jurado de la Sección Oficial, compuesto por Andrea Duro, Fernando Juan Lima y Jorge Rivero, ha reconocido así una propuesta que "destaca por la exploración de la intimidad contemporánea y del anhelo de conexión", ha señalado el Festival de Málaga en un comunicado.

El cineasta, quien no pudo asistir a la gala debido a la complejidad de los procesos de visado en su país de residencia actual, Estados Unidos, ha recibido este reconocimiento con "emociones encontradas" ya que apuntado que "siente una alegría y un agradecimiento profundos hacia el festival y el equipo del corto pero también siente tristeza por no poder estar en la ciudad andaluza".

En su mensaje de agradecimiento subrayó el trasfondo social de esta obra que, además de firmar y dirigir, protagoniza: "Me consuela que se premie una historia que busca ser contrapeso a la ola de odio y exclusión hacia quienes son considerados diferentes". Además, ha remarcado que "urge replantear qué significa pertenecer".

Asimismo, durante su discurso, quiso profundizar en el trasfondo humano de la película, vinculándolo directamente a su propia realidad y a la de su coprotagonista, Melanie Smith. Igualmente, el realizador ha reivindicado la legitimidad de las identidades mixtas frente a las corrientes de exclusión": "Yo soy chino, libanés y español; hablo castellano y valenciano y llevo los 'ches' y los participios 'acabaos en ao' desde que tengo memoria.

"Igual Melanie, medio afroamericana y medio andaluza, que habla perfecto catalán y conserva un hermoso deje andaluz. Pertenecemos a esta tierra porque la sentimos propia, y eso debería bastar", ha añadido.

Joecar Hanna ha hecho historia recientemente al convertirse en el primer director español en ganar el Premio al Mejor Cortometraje Internacional en el Festival de Toronto (TIFF). Estos días, tras su estreno mundial en el Festival de Cannes, la cinta continúa su expansión global con su selección en el South by Southwest (SXSW) 2026 en Austin, Texas, donde compite en la Narrative Short Competition.

La edición de este año se extiende del jueves 12 de marzo al miércoles 18 de marzo. El cortometraje es un formato central dentro de su identidad. En total, consta de seis secciones competitivas. 'Talk Me' participa en la sección principal, la única que aspira al gran premio del jurado.

UNA DISTOPÍA RODADA EN TERRITORIO VALENCIANO

'Talk Me' plantea un universo alternativo donde el sexo es un acto rutinario y socialmente aceptado, mientras que la conversación auténtica se ha convertido en un tabú prohibido. Con una duración de 20 minutos, el corto fue rodado íntegramente en localizaciones de la Comunitat Valenciana, como en València, Port de Sagunt, el Grau Vell y Alginet.

La obra es una muestra de diversidad orgánica, con diálogos que fluyen entre el castellano, el valenciano, el catalán, el cantonés y el 'fang'. La producción cuenta con el respaldo de Spike Lee, junto a Build From the Roof y Turanga Films, con distribución a cargo de Marvin&Wayne.

El éxito de 'Talk Me' está funcionando como motor para los próximos pasos de Hanna. El cineasta ya trabaja en dos largometrajes: una adaptación de su primer corto, 'Deliver Me', que se rodará en Nueva York con productores de prestigio internacional, y un segundo proyecto basado en el universo de la propuesta premiada en Málaga, que ya se encuentra en fase activa de desarrollo.