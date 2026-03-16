Tamarit ofrece una mascletà homenaje al mundo fallero dinámica y "muy pensada" para "integrar a todo el público"

Los representantes de Pirotecnia Tamarit saludan al público desde el balcón del Ayuntamiento de València tras ofrecer la decimosexta 'mascletà' de las Fallas 2026.- AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pirotecnia Tamarit, de la localidad valenciana de Alfarrasí, ha ofrecido este lunes, dentro del programa oficial de las Fallas 2026 de la ciudad de València, una 'mascletà' homenaje "al mundo fallero" caracterizada por su "dinamismo" y por estar "muy pensada" para poder "integrar a todo el público" concentrado en la plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana para presenciarla.

El gerente de esta empresa, Daniel Tamarit, ha asegurado tras el disparo que "todo" el espectáculo ha salido "según lo previsto" y ha considerado que la gente lo ha podido disfrutar, al tiempo que ha resaltado que esta haya sido una jornada en la que ha lucido el sol.

"Llevaba ya tres años lloviendo y me tocaba un poco de sol", ha dicho en alusión a anteriores citas que ha tenido con el calendario en las que ha hecho mal tiempo. "Teníamos ganas" de que pudiera ser así, ha señalado el pirotécnico pensando, "sobre todo, en el trabajo del equipo" que conforma la firma que lidera. "Es un trabajo de muchas horas y de mucha gente y cuando no puedes disfrutarlo te sabe mal por toda la gente que llevas detrás", ha apostillado.

Daniel Tamarit ha explicado que tras recibir la orden para iniciar la 'mascletà, después del tradicional 'Senyor pirotécnic pot començar la mascletà' pronunciado por las Falleras Mayores, el espectáculo ha comenzado con "unos principios secuenciales alrededor de toda la plaza" con efectos y truenos en el suelo y "de relámpagos" en el aire.

Este profesional ha remarcado así el inicio de su montaje. "A nosotros nos gusta empezar siempre la 'mascletà' de modo que juegue arriba y abajo" para así intentar "integrar al público" y lograr "ritmo" y "un poco de dinamismo", para que "no sea simplemente empezar la 'mascletà'" y de ahí poder "ir de menos a más".

El disparo, que ha tenido una fuerte parte central para dar paso a un final largo e intenso y ensordecedor, ha sido un "homenaje al mundo fallero", como ha remarcado Tamarit. Con su título 'El soroll faller', esta 'mascletà' ha buscado "homenajear a todo el mundo fallero. No solo a las comisiones, que son muy importantes para que las Fallas se puedan realizar, sino también a toda la gente que está trabajando para que estas salgan como salen", ha asegurado.

Así, ha detallado que buscaba rendir homenaje a "policías, bomberos, indumentaristas, floristas y músicos" entre otros muchos sectores que desarrollan su actividad alrededor de las fiestas falleras. "A todo el mundo que hace que todo esto sea posible", ha subrayado Daniel Tamarit.

Igualmente, ha destacado de su montaje la Senyera que se ha podido ver "de dos formas diferentes". "Hemos intentado hacerla de dos formas diferentes para poder representar a todos", ha manifestado el pirotécnico, que ha precisado que para este disparo se han usado 216 kilos de material.

Tamarit ha comentado que el número de kilos del que se dispone en cada 'mascletà' "son un dato más" que "nunca nos dice cómo va a ser el espectáculo" porque todo depende de cómo estén repartidos y de cómo se usen.

Asimismo, ha señalado, preguntado por la cantidad de material que se reserva para esa parte final, que "depende del tipo de final que se vaya a hacer". No obstante, ha apuntado que "normalmente se pueden destinar" a esa sección "un 15 por ciento de la cantidad" total, como ha sucedido en esta. "Hemos intentado que fuera un final más intenso y quizá un poco más corto", ha añadido.

"TAL Y COMO ESTABA PREVISTA"

Con todo, el pirotécnico ha reiterado que esta, la decimosexta 'mascletà' de las Fallas de 2026 en València, "ha salido tal y como estaba prevista". "Ha sido una 'mascletà' que ha gustado", una propuesta "muy pensada", ha señalado Tamarit.

A su vez, ha afirmado que en su empresa se intenta "trabajar muchísimo el diseño, utilizar productos de calidad y enganchar a la gente". "Viene a ver un espectáculo, está durante horas esperando para ver qué vas a hacer" y lo importante es que "sobre todo la disfrute", ha subrayado.

"UNA EXPERIENCIA ÚNICA"

Entre quienes han presenciado este lunes la 'mascletà' desde el balcón del Ayuntamiento de València, estaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que tras el disparo ha indicado que presenciar un espectáculo como este es "una experiencia única". "Aunque vengas todos los años, jamás vas a vivir la misma 'mascletà'. Siempre va a ser una experiencia diferente", ha señalado.

El primer edil ha añadido que son "seis minutos en los que se vive todo tipo de sentimiento. Es maravillo y una experiencia única que recomiendo a cualquiera. Si alguien no la ha visto, tiene que venir y vivirla. Por mucho que la vivas, cada una es única", ha insistido.

Preguntado por si habrá una nueva 'mascletà' en Madrid, Martínez Almeida ha manifestado que ya la hubo y ha considerado que "lo mejor que podemos hacer es vivirla en València". "Le dijimos a los madrileños: vais a saber lo que es una 'mascletà'. Y ahora lo que tenéis es que ir a València porque está la 'mascletà' y la ciudad. La combinación es imbatible. En Madrid tenemos muchas cosas, pero combinación 'mascletà y ciudad, València no Madrid", ha expuesto.

OTROS INVITADOS

Entre quienes como invitados han podido ver el espectáculo de este lunes en el ayuntamiento de la capital valenciana estaban también el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha entregado a las Falleras Mayores de València 2026 --la joven Carmen Prades y la niña Marta Mercader--, unas zapatillas confeccionadas con tela fallera que han sido realizadas por maestros artesanos del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, ha acudido al balcón municipal la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero; los consellers de Sanidad, Marciano Gómez; Industria, Marian Cano; y el Hacienda, José Antonio Rovira. Asimismo, se ha contado con los portavoces de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y de Vox en esta Cámara, José María Llanos.

A estos invitados se han unido además el cronista de la ciudad de València Francisco Pérez Puche; la regatista Irene Tomás; la bellea del Foc Infantil, Valentina Tárrega; la bellea del Foc, Adriana Vico; el artista de la falla infantil municipal, Mario Pérez Sánchez; y representantes de la Fundación Areola Amiga-Mujeres Mastectomizadas.

Asimismo, se ha contado en el balcón del Ayuntamiento con la presencia de la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez; la presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí; y el presidente de la Asociación Damnificados DANA Horta Sud, Àlex Carabal.