La tasa de absentismo en la Comunitat Valenciana se sitúa en el 7,4% en el segundo trimestre de 2026, según Adecco

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VALÈNCIA/MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tasa de absentismo en la Comunitat Valenciana se situó en un 7,4 % en el segundo trimestre de 2026, con una subida de 0,5 puntos porcentuales, y se coloca por debajo de la media en España, que ha marcado un 7,76 % durante el segundo trimestre, y como la quint amás baja del país

La tasa de absentismo en España ha registrado un incremento de algo más de una décima respecto al trimestre precedente y un alza de casi tres décimas en comparación con el mismo periodo de 2025, según el último informe trimestral sobre el absentismo elaborado por The Adecco Group Institute.

En la Comunitat Valenciana, la tasa de absentismo por incapacidad temporal fue del 5,7 % en el segundo trimestre, con un incremento de 0,2 puntos porcentuales y la quinta más reducida de España.

Por sectores, el absentismo en la industria de la Comunitat Valenciana se situó en el 7,7 % (+0,7 p.p. interanuales), la tasa más alta de la autonomía y la que más crece. En Servicios, la tasa fue del 7,5 % (+0,5 p.p. interanual) y en construcción del 4,7 % (-0,7 p.p. interanual), el único sector en el que cae el absentismo y la segunda menor cifra del país tras Baleares.

A nivel nacional, la tasa media de absentismo laboral en España se situó en el 7,76 % durante el segundo trimestre, lo que representa un incremento de algo más de una décima respecto al trimestre precedente y un alza de casi tres décimas en comparación con el mismo periodo de 2025.

El documento detalla que este nivel de absentismo se coloca 2,26 puntos por encima del dato previo a la pandemia (2019) y marca el tercer registro más elevado de los treinta trimestres recogidos en la serie histórica.

Sólo le superan el segundo trimestre de 2020 (8,83%), periodo coincidente con el confinamiento, y el cuarto trimestre de 2025 (7,78%), según ha señalado Adecco.

En valores acumulados, la media del primer semestre de 2026 alcanzó el 7,69%, superando la media anual de 2025 (7,61%), ejercicio que constituyó el máximo histórico.

De acuerdo con este estudio, el 60% del incremento interanual del absentismo en el segundo trimestre fue consecuencia de la bajas por incapacidad temporal (IT), cuya tasa avanzó del 5,88% al 6,04% (+0,16 puntos).

El porcentaje restante correspondió al componente parcialmente gestionable (NO-IT), que creció una décima, hasta el 1,72% y representó el 22,2% del absentismo total. Frente al trimestre previo, dicho componente NO-IT se mantuvo prácticamente plano, atribuyéndose el aumento a la IT.

LA INDUSTRIA LIDERA EL ABSENTISMO POR SECTORES

En el desglose sectorial, la industria encabezó la tasa de absentismo, con un 8,32% (+0,28 puntos porcentuales interanuales), situándose por delante de los servicios, con un 7,79% (+0,25 puntos porcentuales).

La construcción computó el porcentaje más reducido, con un 6,3%, si bien experimentó el mayor deterioro en comparación interanual (+0,38 puntos porcentuales).

Atendiendo exclusivamente a la incapacidad temporal, la industria marcó una tasa del 6,32% (+0,12 puntos porcentuales frente a 2025), el sector servicios un 6,06% (+0,16 puntos porcentuales) y la construcción, un 5,17% (+0,22 puntos porcentuales).

Por ramas de actividad económica, las tasas de ausencia laboral más pronunciadas se concentraron en "Actividades postales y de correos", con un 13,26%, seguidas de "Servicios a edificios y actividades de jardinería" (12,83%) y "Actividades de juegos de azar y apuestas" (12,60%).

En contraste, las tasas más contenidas se observaron en "Actividades relacionadas con el empleo" (2,70%), "Actividades jurídicas y de contabilidad" (3,58%) y "Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática" (3,95%).

CANARIAS REGISTRA LA MAYOR TASA Y BALEARES LA MENOR

En el plano autonómico, Adecco afirma que la evolución fue mayoritariamente creciente: 13 de las 17 comunidades autónomas empeoraron su índice respecto al segundo trimestre de 2025, dos permanecieron estables -País Vasco (9,5%) y Castilla-La Mancha (7,3%)- y únicamente dos redujeron su tasa: Galicia (8,8%; -0,1 puntos porcentuales) y Cantabria (9,1%; -0,8 puntos porcentuales).

Canarias contabilizó el porcentaje de absentismo más alto del país, con un 9,6% (+0,3 puntos porcentuales), seguida por Asturias, con un 9,5% (+0,8 puntos porcentuales, protagonizando el mayor deterioro junto a Extremadura), y País Vasco (9,5%).

En el extremo opuesto figuraron Islas Baleares (5,9%; +0,1 puntos porcentuales), la Comunidad de Madrid (6,8%; +0,3 puntos porcentuales) y La Rioja (6,9%; +0,4 puntos porcentuales).

En lo tocante a la IT, Canarias también presentó el nivel autonómico más alto (8,4%; +0,3 puntos porcentuales), seguida de Asturias (8,1%; +1,1 puntos porcentuales, el mayor repunte) y País Vasco (7,3%; -0,2 puntos porcentuales).

Las cifras más bajas en incapacidad temporal correspondieron a Baleares (4,7%; -0,1 puntos porcentuales), Madrid (5,2%; +0,2 puntos porcentuales) y La Rioja (5,3%; +0,1 puntos porcentuales).

LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES EN JORNADA CAE UN 0,2%

En materia de siniestralidad laboral, el informe de Adecco apunta que la incidencia de accidentes de trabajo durante la jornada laboral en el segundo trimestre se situó en 213 casos por cada 100.000 afiliados al mes, lo que supuso un descenso del 0,2% frente al mismo periodo del año previo.

En cifras absolutas, el periodo concluyó con 160.020 accidentes laborales con baja (+2,36% interanual).

De ellos, los ocurridos en jornada sumaron 137.059 casos (+2,26%), mientras que los registrados 'in itínere' avanzaron un 2,99%, hasta los 22.961.

Por lo que respecta a los accidentes mortales, los producidos en jornada disminuyeron un 12,20%, pasando de 164 a 144 fallecidos, en tanto que las muertes 'in itinere' repuntaron un 18,92%, alcanzando las 44 víctimas frente a las 37 del año anterior.

Los infartos, derrames cerebrales y causas naturales constituyeron el principal motivo de deceso en jornada con 54 casos (-21,74%), mientras que los fallecimientos por atrapamientos, aplastamientos y amputaciones aumentaron un 47,62%, de 21 a 31.

Por sectores, las muertes en jornada descendieron en la industria (-42,31%, hasta 15), el sector agrario (-28,57%, hasta 15) y los servicios (-7,04%, hasta 66), mientras que la construcción fue el único ámbito donde aumentaron (+4,35%, de 46 a 48 fallecidos).

Finalmente, Navarra contabilizó la mayor tasa de incidencia de accidentes en jornada por comunidades, con 333 siniestros por cada 100.000 afiliados y mes (+9,0%), escoltada por Baleares (313; +0,2%) y La Rioja (263; +2,6%).

La Comunidad de Madrid presentó la incidencia más baja con 158 casos (-1,3%), por delante de Cataluña (198; +1,7%) y Galicia (202; -1,5%).