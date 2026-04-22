Los taxistas convocan nuevas protestas durante abril y mayo en las tres provincias contra el "el intrusismo de las VTC"

Archivo - Varios taxis durante una manifestación, a 4 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones representativas del taxi de la Comunitat Valenciana ha acordado convocar protestas semanales en Alicante, Valencia y Castellón contra "el intrusismo de las VTC y la falta de medidas eficaces por parte de la Administración".

Así, se organizarán concentraciones de taxis el miércoles 29 de abril, el jueves 7 de mayo y el viernes 15 de mayo, han detallado las asociaciones en un comunicado conjunto.

El sector ha denunciado que la Conselleria de Infraestructuras "lleva retrasando cerrar el vacío normativo que sufrimos, desde la primavera de 2025, fecha en que prometió aprobar un Decreto Ley" sobre la movilidad.

Las asociaciones han denunciado que en las últimas semanas han sufrido "altercados violentos entre conductores de VTC y de taxis" en varios puntos de la Comunitat Valenciana.

Según los taxistas, "cada día hay más vehículos negros y plataformas en las zonas urbanas" y "se siguen concediendo VTC", mientras las asociaciones no tienen "ninguna información al respecto de las concesiones ni de los requisitos que se están requiriendo".

"En el pasado se han aprobado Decretos Ley en unos pocos días. En el último año se han concedido más de 800 VTC en la Comunitat Valenciana y hay solicitadas más de 5.000, que también saldrán a la calle si lo siguen retrasando. El taxi seguirá luchando por su futuro más de 9000 familias de taxistas sienten que no lo tienen", han asegurado las juntas directivas.