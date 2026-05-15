Los taxistas toman el centro de València contra la competencia "insostenible" de las VTC: "Hacen lo que les da la gana"

Inicio de la manifestación de taxistas en València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los taxistas han iniciado este viernes una nueva protesta por el centro de València para denunciar la situación "insostenible" por la competencia de los vehículos de transporte con conductor (VTC) y para exigir a la Generalitat que apruebe un régimen sancionador "ejemplarizante", ya que consideran que a las VTC "les sale a cuenta pagar las multas y seguir trabajando incumpliendo la ley".

"Llevamos años luchando contra el intrusismo y la competencia desleal de las VTC, contra las plataformas que utilizan vehículos sin autorización que en las zonas urbanas hacen lo que les da la gana", ha manifestado el presidente la Confederación de Taxistas autónomos de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, en declaraciones a los medios al inicio de la manifestación.

La protesta se enmarca en la campaña de movilizaciones semanales iniciada el mes pasado por las asociaciones representativas del taxi, aunque llevan desde primavera de 2025 realizando huelgas y manifestaciones para reclamar al Consell que apruebe un decreto sancionador para las VTC. Este viernes recorren el centro de València, desde las Torres de Serrano hasta la sede de la Conselleria de Transportes en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre.

"No hemos conseguido que se solucione el problema, es evidente. El conseller [Vicente Martínez Mus] nos prometió hace un año que iba a solucionar el problema, entendió la situación y así nos lo hizo saber. Yo no sé la cantidad de veces que ya ha manifestado públicamente que el decreto estará en unas semanas, en este mes, después del verano, después de Navidad, después de Fallas... La situación es insostenible", ha denunciado Del Molino.

Respecto a la competencia de las VTC, los taxistas estiman que en València hay entre 500 y 700 vehículos de transporte con conductor, "porque también vienen de otras comunidades que no pueden hacer servicios allí". Y el del taxi es un sector que cuenta con casi 3.000 taxis en València y hasta 4.700 en el conjunto de la Comunitat, si bien "hay que tener en cuenta que la mayoría de los taxis están doblados", con lo que "9.200 familias viven del taxi en la Comunidad Valenciana".

Según sus estimaciones, las pérdidas del sector del taxi en València y Alicante por la competencia de las VTC alcanzan entre un 10% y un 15% de merma de beneficios respecto el año pasado: "Eso son servicios que hacía el taxi y que ahora hacen los vehículos negros".

PROTESTAS PUNTUALES EN ACTOS DE LLORCA Y MUS

Preguntado por qué harán si el Consell no aprueba el decreto durante la próxima semana, Del Molino ha explicado que de momento van a parar las manifestaciones porque "desgasta mucho a los compañeros" y en su lugar iniciarán "protestas puntuales en actos públicos en los que participe el conseller y el presidente de la Generalitat", Juanfran Pérez Llorca. Ha ofrecido "carta libre a cualquier asociación de cualquier municipio valenciano para que haga protestas generalizadas durante el verano en "situaciones especiales de turismo o eventos internacionales para llamar la atención".

En cuanto a si contemplan realizar paros generales, incluyendo el aeropuerto de València y las estaciones de tren, ha remarcado que "principalmente uno de los objetivos es no fastidiar demasiado al usuario": "Entendemos que el ciudadano de Valencia ahora mismo está muy perjudicado por el tráfico y por estas manifestaciones. Vamos a parar un poco ese tipo de manifestaciones y no descartamos nada".

Las asociaciones del sector se reunirán semanalmente para "valorar el impacto" y exigir que el conseller mantenga un encuentro con ellas para ofrecerles "algo que realmente solucione el problema".

APOYO A LA HUELGA DOCENTE

Respecto al hecho de que la protesta de este viernes coincida con una gran manifestación de docentes en València, convocados desde toda la Comunitat en el marco de la huelga indefinida iniciada el pasado lunes, Del Molino ha señalado que "hay que entender que ahora mismo hay sectores que están sufriendo" porque, a su juicio, "hay una especie de ataque a los servicios público".

"Esperamos que el ciudadano entienda que, cuando las familias de los que están en un sector sufren, detrás hay hijos, hay familias; es normal que se manifiesten y para eso tenemos un gobierno que tiene que solucionar los problemas y tiene que ser sensible. No es normal que llevemos más de un año manifestándonos. No es normal que la educación lleve días intentando negociar y que no se llegue a un acuerdo", ha aseverado.

Sobre si se colapsará el tráfico este viernes en València por la coincidencia de las dos manifestaciones, Del Molino ha indicado que no prevé que haya un gran "lío" y que seguramente ambas marchas coincidirán cuando los docentes empiecen a concentrarse hasta que arranque su movilización a las 11.45 horas. En cualquier caso, ha garantizado que mostrarán "solidaridad" hacia la reivindicación de los profesores porque es "un sector que está sufriendo".