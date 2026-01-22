El Teatre Principal de Castelló acoge este sábado 'Muerta de amor', una creación de Manuel Liñán

El Teatre Principal de Castelló acoge este sábado 'Muerta de amor' - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 22 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El Teatre Principal de Castelló, espacio del Institut Valencià de Cultura, acoge este sábado 'Muerta de amor', el nuevo espectáculo del coreógrafo y bailaor Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza 2017.

Liñán, una de las figuras más innovadoras y premiadas de la escena flamenca contemporánea, propone en esta creación un intenso viaje emocional y físico que parte de la necesidad humana de conexión. A través del cuerpo, la emoción y el contacto, 'Muerta de amor' explora el deseo, el acercamiento y el vínculo entre los seres humanos, así como la energía que surge de esa relación.

El Teatre Principal de Castelló se transformará en un tablao flamenco gracias a una cuidada puesta en escena en la que el elenco artístico vuelve a romper estereotipos. La compañía de Manuel Liñán es reconocida por ampliar los límites tradicionales del flamenco desde una mirada contemporánea, sin renunciar a su esencia y raíz.

La dirección y coreografía corren a cargo del propio Manuel Liñán, acompañado en escena por los bailaores José Maldonado, Alberto Sellés, Juan Tomás de la Molía, Miguel Heredia, José Ángel Capel, David Acero y Ángel Reyes. El espectáculo se completa con el cante de Juan de la María, la guitarra de Francisco Vinuesa, los instrumentos de Víctor Guadiana y la percusión de Javier Teruel.