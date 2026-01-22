El Teatre Principal de Castelló acoge este sábado 'Muerta de amor', una creación de Manuel Liñán

El Teatre Principal de Castelló acoge este sábado 'Muerta de amor'
El Teatre Principal de Castelló acoge este sábado 'Muerta de amor' - GENERALITAT VALENCIANA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 22 enero 2026 11:43
Seguir en

CASTELLÓ 22 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El Teatre Principal de Castelló, espacio del Institut Valencià de Cultura, acoge este sábado 'Muerta de amor', el nuevo espectáculo del coreógrafo y bailaor Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza 2017.

Liñán, una de las figuras más innovadoras y premiadas de la escena flamenca contemporánea, propone en esta creación un intenso viaje emocional y físico que parte de la necesidad humana de conexión. A través del cuerpo, la emoción y el contacto, 'Muerta de amor' explora el deseo, el acercamiento y el vínculo entre los seres humanos, así como la energía que surge de esa relación.

El Teatre Principal de Castelló se transformará en un tablao flamenco gracias a una cuidada puesta en escena en la que el elenco artístico vuelve a romper estereotipos. La compañía de Manuel Liñán es reconocida por ampliar los límites tradicionales del flamenco desde una mirada contemporánea, sin renunciar a su esencia y raíz.

La dirección y coreografía corren a cargo del propio Manuel Liñán, acompañado en escena por los bailaores José Maldonado, Alberto Sellés, Juan Tomás de la Molía, Miguel Heredia, José Ángel Capel, David Acero y Ángel Reyes. El espectáculo se completa con el cante de Juan de la María, la guitarra de Francisco Vinuesa, los instrumentos de Víctor Guadiana y la percusión de Javier Teruel.

Contador

Contenido patrocinado