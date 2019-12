Técnico de Gestha ve "debilidades" en el control de gestión de EMT y que el banco debía haber sido más diligente

Publicado 11/12/2019 21:31:11 CET

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un técnico de Gestha ha afirmado este miércoles en la comisión de trabajo sobre el fraude de cuatro millones de euros sufrido en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València que la entidad bancaria desde la que se hicieron transferencias a China debería haber adoptado medidas de diligencia reforzadas ante operaciones inusuales, según han informado fuentes de Compromís en la comisión, mientras que concejales del PP y Cs han destacado que este experto ha detectado asimismo "debilidades" en el control de gestión por parte de la empresa.

Según las fuentes de Compromís en la EMT, el técnico del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda ha señalado que el banco no debería haber permitido ni la primera transferencia por no hacerse con la operativa habitual y ha considerado claramente insuficiente que la entidad bancaria avisase con un mail y que, al no obtener respuesta, no paralizara toda la operativa.

De acuerdo con las mismas fuentes, ha destacado que, con las firmas mancomunadas de la EMT nunca se deberían haber cumplido esas operaciones por parte de Caixabank, ni tan siquiera la primera y, en especial si hubo otro banco lo rechazó.

Sobre esta cuestión, desde el PSPV han indicado que la declaración del técnico de Gestha coincide con lo que han dicho "desde el principio", y que esta situación se produjo como consecuencia de una "concatenación" de fallos tanto de la EMT como de la entidad bancaria.

"Conforme pasan las sesiones, vemos que o han fallado, o no existían protocolos o mecanismos de protección", han señalado en declaraciones a Europa Press, en las que han señalado que también puede haber habido "fallos de control" en la entidad bancaria.

Los socialistas también han incidido en la cuestión de porqué la directora de gestión mantenía interacciones con otros directivos estando de baja de maternidad, algo que, "no es ni medio normal". Según han trasladado, el presidente del comité de empresa --uno de los comparecientes-- ha señalado que "no lo ve claro".

"SUMA DE DEBILIDADES"

Por su parte, el consejero de Cs en la comisión, Narciso Estellés, ha apuntado que este experto en blanqueo "ha dejado claro que la suma de debilidades en la gestión de EMT, más las del banco, podrían haber facilitado de la estafa". Asimismo, consejeros del PP han corroborado que el compareciente considera que ha habido debilidades en el control de gestión de la entidad y que, de haberse hecho una conciliación bancaria diaria, la estafa no se hubiera producido.

Estellés también ha subrayado que el experto ha advertido de que ve "muy difícil y muy caro jurídicamente" poder actuar con éxito en Hong Kong "para recuperar dinero en destino".

En este sentido, Estellés ha hecho hincapié en que la empresa pública lleva ya abonados 25.000 euros al despacho de Melero y Gené, que representan a la empresa en el proceso penal, "y 28.000 euros, como poco, en Hong Kong más los regalos, los honorarios que ha perdonado adrede a la EMT el señor Martínez Tarín para que no se vea el membrete de Abastos Abogados", en alusión al exsecretario del consejo y su vinculación con el despacho del cuñado del alcalde, Joan Ribó.

Los consejeros del PP Marta Torrado y Carlos Mundina, a la entrada a la comisión de trabajo, han declarado también a los medios que "las sucesivas declaraciones de los comparecientes están poniendo en evidencia que se han producido gravísimos fallos en los protocolos de seguridad de los pagos y que había una despreocupación absoluta por el funcionamiento de la empresa por parte del concejal de Movilidad".

VICEINTERVENTOR Y AUDITOR

En esta sesión de la comisión también han comparecido el viceinterventor y el auditor del Ayuntamiento, que han considerado que dos personas responsables pueden ser suficientes para la firma mancomunada electrónica siempre y cuando se sigan los procedimientos, según detallan fuentes de Compromís en la EMT. Si después una persona se salta el procedimiento, pueden pasar casos como el ocurrido, aseguran que ha indicado.

Respecto al procedimiento de control de caja, han explicado que se hace igual en la EMT y en el Ayuntamiento de València, aunque han recalcado que en estos momentos no pueden realizar consideraciones más detalladas sobre lo que ha pasado porque todavía no se ha realizado la auditoria operativa.

Desde Ciudadanos, Estellés ha comentado que en esta cuestión "han confirmado lo que ya sabíamos con respecto a las debilidades y las malas praxis en EMT y, por eso, queda justificada la petición de Cs de intervención económico-financiera de la empresa".

De acuerdo con este consejero, han explicado que ellos impulsaron a la EMT a hacer auditorías y a los auditores a hacer su labor y que esta empresa pública es "mucho más laxa" que el consistorio desde el control financiero puesto que en el Ayuntamiento sería "impensable" que sucediera algo similar. Del mismo, modo, entienden que lo ideal sería controlar los bancos al día y no al mes y que quien se encarga de la tesorería controle los saldos al pagar".

SIN MIRAR CUENTAS DURANTE 17 DÍAS

"Lo que está claro que en EMT nadie miró cuentas del 3 al 20 de septiembre y se pagó la remesa del día 16", ha dicho Estellés, quien señala que de esta forma se hubiera detectado el fraude y que esta omisión tiene "responsabilidades directivas obvias en EMT".

Asimismo, Estellés ha criticado la actitud del presidente de la EMT y edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi, porque, tras volver a la comisión, "ha tenido un comportamiento vergonzoso como presidente, delante de personas ajenas a la EMT. No puede dejar a los trabajadores de mentirosos y no puede molestar a los miembros de la oposición en su turno de preguntas".

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Por otra parte, los consejeros 'populares' en la EMT, Marta Torrado y Carlos Mundina, han anunciado que el Ayuntamiento, a propuesta de su grupo municipal, dentro del Plan Anual de Control Financiero PACF 2020, va a encargar la emisión de un informe de control interno y procedimientos que revise "con detalle" los circuitos de compras y pagos a la EMT.

Los ediles del PP han explicado que esta propuesta fue aprobada en el Pleno del Ayuntamiento del pasado 14 de noviembre y tenía como objeto que la Intervención General del Ayuntamiento realizara una auditoría integral de la gestión en 2019 de la empresa.

En concreto, la propuesta del PP incluía una auditoria de cumplimiento y operativa del ejercicio 2019, directamente por la Intervención General Municipal (IGM) a través del servicio de Auditoría Integral y un informe de control interno y procedimientos que revisen con detalle los circuitos de compras, y pagos a proveedores.

"Lo sucedido en la EMT es gravísimo. No pueden desaparecer 4 millones de euros de dinero de todos los valencianos y que nadie asuma la responsabilidad política. En una empresa privada esto sería impensable. Estamos hablando de una cantidad muy elevada, pagada desde una empresa pública, por lo que sus máximos directivos políticos y gestores no pueden pretender hacer como si con ellos no fuera este robo", han declarado los ediles del PP.

Ahora, "el Ayuntamiento hará una auditoría integral de los sistemas informáticos de control de gasto y compra de la EMT para contribuir también de esta manera a esclarecer lo sucedido y para dirimir posibles responsabilidades".

DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA

De otro lado, Grezzi, en un comunicado, ha acusado al PP de desconocer la normativa sobre contratos del sector público aplicable al transporte y ha apuntado que la Directiva 2014/25 de la UE permite la contratación de servicios jurídicos sin concurso público abierto. En esta línea, ha dicho que el contrato con el despacho Melero y Gené queda excluido de la aplicación de esa normativa de conformidad con la directiva señalada, y ha incicido en que el objetivo ha sido recuperar el dinero estafado y de ahí la contratación de un bufete especializado.