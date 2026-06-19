Tellado dice que no hay fecha para el Congreso del PPCV y que cuando lleguen las elecciones se tomarán las decisiones

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en imagen de archivo. - Marta Fernández - Europa Press

ALICANTE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha señalado que no hay fecha para el Congreso del PPCV y ha apuntado que, cuando llegue el momento de las elecciones, "se tomarán las decisiones oportunas".

El dirigente 'popular', que este viernes visita Alicante con motivo de las fiestas de San Juan, se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los medios sobre cuándo se va a celebrar el cónclave de los 'populares' valencianos y si se va a "ratificar" al presidente del partido en la Comunitat y jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

"No hay fecha para la celebración de ese congreso", ha constatado Tellado, quien ha apostillado: "Creemos que ahora lo importante es que el gobierno de la Generalitat trabaje para mejorar la vida de los valencianos, de los alicantinos y de los castellonenses".

"Y, por lo tanto, este es el momento de trabajar y cuando llegue el momento de las convocatorias electorales se tomarán las oportunas decisiones", ha zanjado.