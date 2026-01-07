Temperaturas mínimas, heladas moderadas y rachas de viento muy fuerte este miércoles en la Comunitat

Imagen de transeúnte abrigado - María José López - Europa Press

VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con temperaturas mínimas, heladas localmente moderadas en el interior y rachas muy fuertes de viento, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La autonomía, que se encuentra en alerta amarilla, registra esta jornada cielo poco nuboso y temperaturas mínimas en ligero descenso en puntos del litoral, en ligero ascenso en el interior de la mitad sur y sin cambios en el resto de la autonomía.

Por su parte, las temperaturas máximas irán en ascenso salvo en puntos del interior sur de Valencia, donde no variarán significativamente.

Así mismo, esta jornada se esperan heladas débiles y locales en puntos del litoral y localmente moderadas en el interior, especialmente del norte de Castellón. También habrá viento moderado, del noroeste en Castellón y Alicante y de componente oeste en Valencia, con probables rachas muy fuertes en el interior del tercio norte.