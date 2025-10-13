El temporal deja casi 400 incidencias en la red de carreteras de la Comunitat, Metrovalencia y Tram d'Alacant

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El temporal ha dejado casi 400 incidencias en la red de carreteras de la Comunitat Valenciana y de la red de Metrovalencia y Tram d'Alacant que han sido atendidas por la Generalitat, según el balance sobre las lluvias.

Además, esta mañana ha habido una decena de carreteras autonómicas y provinciales con pequeños desprendimientos o inundaciones puntuales.

Por su parte, Metrovalencia y el Tram d'Alacant operan con normalidad y el Centro de Gestión de Servicios de Movilidad (CEGESEM) de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha confirmado que todas las carreteras autonómicas están abiertas aunque se sigue actuando en la Vega Baja (CV-925 y CV-95) y El Vinalopó Mitjà (CV-835).

En el caso de la Diputaciones se actúa en La Plana Baixa (CV-129), la Canal de Navarrés (CV-589), La Safor (CV-603), La Marina Alta (CV-723) y La Marina Baixa (CV-782).

El punto más problemático ha sido el norte de la provincia de Castellón y las diferentes conexiones con Cataluña por las intensas lluvias. El ejemplo es la CV-102 que une Vinarós y Ulldecona, que ha estado cerrada hasta las 3 horas.