Tenderete celebrará "diez años de fantasía extrema" con más de un centenar de propuestas seleccionadas

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival de autoedición gráfica y sonora Tenderete celebrará su décimo aniversario los próximos días 4 y 5 de enero, cuando reunirá a invitados internacionales y mostrará el centenar de propuestas seleccionadas. El evento, de entrada libre, tendrá lugar en el Centro Cultural La Nau, con el apoyo del Aula de Cómic de la Universitat de València.

El certamen, impulsado por el colectivo 'Vendo Oro', cumplirá con esta vigésima edición "diez años de fantasía extrema, fanzines, cómics, conciertos, serigrafía, carteles, fotografía y las más variadas propuestas del 'Do It Yourself' de la escena gráfica europea y latinoamericana".

"Diez años --prosiguen desde la organización-- de risas, aprendizaje, colegueo, intercambios y publicaciones que desafían la concepción tradicional de la edición, la autogestión, la distribución, las librerías y el arte".

A lo largo de esta década, apuntan, han celebrado convocatorias en la huerta y en locales okupados con el objetivo de poner a València "en el mapa de la escena underground".

En la lista de invitados para la próxima edición figuran el colectivo Enter Press Italia), Strane Dizioni (Italia), Potato Publishing Austria), SUBSERI Italia), Magma Bruta (Portugal), Karla Paloma Alemania), Compartiendo festival con AIA Editorial, Alice Monvaillier, Elena Höch, MarJiSol, Mitmaq Ediciones, nerrr, Hungry Eyes, Jorge Parras, Laboratorio de Artes Mixtas, Juli San, Maria Barrera y Tres manos, belsolis.

A esta edición se han presentado 270 proyectos de España y otros países y han resultado elegidos 110. Serán, por tanto, "un par de días moviditos con exposiciones, conciertos, talleres, charlas, radio en directo y, sobre todo, autoedición", prometen.

El autor del cartel de esta edición 20 es Igor Hofbauer y la autora del cartel de los conciertos, Karla Paloma.

Para financiar los gastos del festival, sus impulsores han abierto un crowdfunding (gofund.me/3e44189d).