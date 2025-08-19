Terra Natura Benidorm celebra los 53 años de la elefanta Petita con música, danza y una "batalla de colores"

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Benidorm se prepara un verano más para rendir homenaje a su elefanta Petita, que el próximo sábado 23 de agosto cumple 53 años. Para ello, ha preparado una nueva edición del Benidorm Holi Festival, un encuentro que fusiona la tradición hindú, con música, danza y una "batalla de colores", con la "emotiva" historia de superación de este animal y su inseparable compañera Kaiso.

Esta conocida elefanta asiática se ha convertido en un "símbolo de amistad, inclusión y respeto hacia la naturaleza", según han destacado desde el parque zoológico ubicado en Benidorm (Alicante) en un comunicado.

La jornada festiva dará comienzo a las 11.00 horas con la bienvenida a los asistentes mediante la colocación del tradicional 'bindi' o 'tilak' en la frente, símbolo originario de la India de protección y sabiduría.

Desde allí, un desfile de músicos y bailarinas con 'saris' recorrerá el parque hasta llegar a la pradera de elefantes, donde Petita y Kaiso recibirán una ofrenda especial de frutas y verduras al son del clásico cumpleaños feliz.

Después, la celebración continuará en el poblado de Namastepur con la esperada "batalla de colores", en la que se lanzarán más de 320 kilos de polvos pigmentados y botellas de agua tintada con colorantes alimentarios en ocho tonalidades. Las coreografías de Bollywood y la música en directo "llenarán de alegría este espectáculo único pensado para toda la familia".

La fiesta no se limitará a la mañana. Ya por la tarde, el parque acuático Aqua Natura se sumará al evento con un DJ y una "gran fiesta de la espuma de colores, ampliando así la diversión de una jornada que une cultura, naturaleza y ocio".

CONSERVACIÓN

La celebración tiene también un "trasfondo de sensibilización y conservación" ya que el elefante asiático ('Elephas maximus') está catalogado en peligro de extinción por la UICN. En este sentido, Terra Natura Benidorm ha explicado que participa "activamente" en programas internacionales de conservación, como el Programa de Especies Amenazadas (EEP) de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios.

En el parque hay actualmente cuatro ejemplares de esta especie, entre ellos Petita y Kaiso, que mantienen un "estrecho vínculo emocional". El equipo de cuidadores aplica protocolos de bienestar animal que incluyen entrenamiento positivo, revisiones veterinarias, dieta equilibrada y enriquecimiento ambiental "adaptado a las necesidades de cada ejemplar".

Además de su "valor individual", los elefantes asiáticos desempeñan un "papel crucial" en la biodiversidad como "ingenieros del ecosistema", contribuyendo a la "regeneración de bosques y la dispersión de semillas". Sin embargo, ha continuado Terra Natura Benidorm, "en la naturaleza afrontan amenazas como la pérdida de hábitat, los conflictos con comunidades humanas, la caza furtiva o los efectos del cambio climático".

Así, el parque zoológico ha resaltado que aprovecha estas celebraciones para "reforzar su labor educativa con charlas, talleres y actividades escolares que fomentan el respeto y la empatía hacia los animales".

De hecho, ha señalado que el Benidorm Holi Festival es "mucho más" que una fiesta: "Es un recordatorio del compromiso del parque con la conservación y una oportunidad para transmitir valores de inclusión, respeto y amistad a visitantes de todas las edades".