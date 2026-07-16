Terra Natura Benidorm registra el tercer nacimiento de un rinoceronte indio en España con la llegada al mundo de Brutus

Brutus (i) junto a su madre Shiwa (d) - TERRA NATURA BENIDORM

ALICANTE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Benidorm (Alicante) señala que ha alcanzado "un nuevo hito" en su labor de conservación tras el nacimiento de un macho de rinoceronte indio ('Rhinoceros unicornis'), bautizado como Brutus, el pasado 6 de julio a las 07.50 horas. Se trata del tercer ejemplar de esta especie nacido tanto en el parque como en España.

La cría es hija de Shiwa, una hembra de 24 años que ha dado a luz por tercera vez, y de Jaffna. Ambos ejemplares forman una pareja reproductora "fundamental" dentro del programa europeo de conservación de la especie, ha precisado el parque en un comunicado.

Este nuevo nacimiento "respalda el trabajo desarrollado durante años" y "confirma" que las instalaciones "reúnen las condiciones necesarias para favorecer la reproducción de uno de los grandes mamíferos más amenazados del planeta", ha indicado Terra Natura Benidorm.

El parto tuvo lugar en la zona de reserva, un espacio diseñado para ofrecer a la madre tranquilidad y privacidad durante el proceso. Desde allí, el equipo de cuidadores, veterinarios y personal técnico pudo supervisar su evolución de manera continuada sin interferir en el comportamiento natural de Shiwa, ha precisado.

Durante los días previos, los profesionales habían observado algunas señales que indicaban la proximidad del nacimiento, como la producción de leche y determinados cambios en el comportamiento de la hembra. Según el parque, "la experiencia acumulada tras los dos partos anteriores permitió al equipo interpretar estos indicios y preparar el seguimiento de la madre y la futura cría".

PARTO "RÁPIDO"

El parto fue "especialmente rápido" y se desarrolló de forma natural. Apenas transcurrieron unos segundos desde que Shiwa rompió aguas hasta el nacimiento del pequeño, sin que fuera necesaria la intervención del equipo. La primera valoración visual confirmó que ambos se encontraban en buen estado.

Una semana después, los veterinarios realizaron una revisión más completa en la que comprobaron que la cría es un macho sano y fuerte, con un peso de 53 kilogramos. Su evolución ha sido "muy favorable" desde el primer momento, ya que consiguió ponerse en pie en menos de una hora y comenzó a mamar por sí solo cinco horas después de nacer.

SEGUIMIENTO

Aunque el nacimiento se produjo en apenas unos minutos, el proceso ha requerido meses de preparación, observación y dedicación. Más de diez profesionales del Departamento de Animales de Terra Natura Benidorm, entre cuidadores, veterinarios y técnicos, han participado en el seguimiento de Shiwa antes, durante y después del parto.

En los días previos se organizaron turnos de vigilancia y se mantuvo una "supervisión permanente" mediante cámaras durante las 24 horas para garantizar el bienestar de la madre y de la futura cría. Tras el nacimiento, ambos permanecieron seis días en la zona de reserva, lo que permitió favorecer la recuperación de Shiwa y que el pequeño ganara la fuerza necesaria para seguirla.

La madre fue quien decidió de forma natural cuándo trasladarse con su cría a la cuadra interior. Desde entonces, el equipo continúa observando su comportamiento, alimentación y evolución, respetando en todo momento el vínculo entre ambos ejemplares y los ritmos propios de la especie, ha señalado el parque.

Según Terra Natura Benidorm, este tercer nacimiento supone una "contribución directa" a la conservación del rinoceronte indio y consolida su trabajo dentro de los programas internacionales de reproducción de especies amenazadas. "La experiencia obtenida también permite ampliar el conocimiento sobre la biología reproductiva, el comportamiento maternal y el desarrollo de las crías", ha agregado.

Considera que el nacimiento refuerza, además, el papel de los zoológicos modernos en la protección de la biodiversidad "mediante la reproducción coordinada, la investigación científica, el bienestar animal, la educación ambiental y la sensibilización de la sociedad".

"Cada nueva cría contribuye a mantener poblaciones bajo cuidado humano genéticamente diversas y demográficamente sostenibles, favoreciendo la conservación futura de la especie", ha concluido Terra Natura Benidorm.