The Champions Burger vuelve a Mestalla en una edición sin música para preservar el descanso vecinal

The Champions Burger vuelve a Mestalla - THE CHAMPIONS BURGUER

VALÈNCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El evento gastronómico The Champions Burger vuelve a su ciudad, València, como "el mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa", entre el 11 y el 29 de junio en el estadio de Mestalla.

En esta edición no habrá música para preservar el descanso de los vecinos y garantizar una convivencia adecuada durante toda la celebración, "en un entorno tranquilo, accesible y respetuoso para todos los valencianos", anuncian desde la organización.

The Champions Burger regresa con las novedades de su ruta The Big Game, una puesta en escena "completamente diferente" y una propuesta de entretenimiento para toda la familia. De nuevo, buscará la 'Mejor hamburguesa de España', pero esta vez en un ambiente de competición inspirado en los grandes partidos de la NFL, la liga profesional de fútbol americano.

El estadio se transformará en "una auténtica sede deportiva" en la que los asistentes podrán probar las últimas innovaciones en hamburguesas mientras disfrutan de la experiencia. The Big Game tendrá previa, espectáculo y campeones. Con un montaje dominado por los tonos rojo, azul y blanco, habrá iluminación, túneles de acceso y actividades interactivas para vivir un ambiente vibrante.

23 de los restaurantes "más en forma del país" llegarán a València subidos a sus food trucks para ofrecer sus hamburguesas en Mestalla. En cada jornada, los chefs "pelearán" por avanzar posiciones con técnica y creatividad para convertir su elaboración en la hamburguesa ganadora.

Estará la imbatible 'Gladiadora', de The Vicbros Burger, que suma siete triunfos en siete ciudades; la mítica 'Royale Gold', de Godeo, una de las que más fuerte está compitiendo esta temporada, y 'La Ganadora' de Rico, otra de las imprescindibles del circuito.

WAGYÚ JAPONÉS, COSTILLA A BAJA TEMPERATURA Y BRIOCHE AZUL

Y, por supuesto, los representantes valencianos. El Tarantín Chiflado competirá con 'La Más Mejor', una hamburguesa con medallón de wagyú japonés, chédar fundido y bomba de queso ahumado. Baool se presentará con la 'Famosa Top 1' de carne madurada en seco, costilla cocinada a baja temperatura y una combinación de salsas que potencia su intenso sabor. Y Algo Diferente con 'La Viciosa Deluxe' y su ternera prémium salteada con beicon, triple queso fundido, cebolla crujiente y un pan brioche azul con detalle de oro de 24 quilates.

Se ofrecen hamburguesas con brioche tipo pretzel o versiones artesanales con panes de colores, croqueta de macarrones y queso, ahumados de leña, mermeladas saladas, toppings crujientes y quesos aromáticos. Todo pensado para "una intensa competición, donde cada detalle suma puntos".

Fuera de competición, el festival contará con figuras reconocidas de la gastronomía como el youtuber valenciano Joe Burger, con su hamburguesería Moflete, o el restaurante cordobés Nolito's que ganó el triple podio en 2025 con su hamburguesa 'Diamante Azul'.

Para acompañar, estarán los food trucks de Ybarra con sus patatas fritas y Cheeck's con su pollo frito. Los más golosos podrán elegir entre los dónuts de la pastelería local Ioan y las tartas de queso de Sandguix y Seixis.

Con entrada gratuita, el público de València tendrá la última palabra. Tras probar las hamburguesas, llegará el momento de votar y mover el marcador. Solo hay que escanear el código QR del tique de compra y valorar cada receta según el pan, la carne, la mezcla de ingredientes, la presentación y la originalidad. Las tres más votadas subirán al podio de València. Al final de la gira, solo una ganará el título de 'Mejor hamburguesa de España'.

"Para nosotros es un orgullo que la ciudad haya hecho suyo el evento y acudan familias enteras a disfrutar de la experiencia, en un ambiente tranquilo y pensado para todos. Estamos muy ilusionados. Desde nuestro centro de operaciones, ubicado en València y desde donde coordinamos todas las ciudades de la ruta, tenemos ya todo planificado al milímetro para Mestalla. Más de mil profesionales de aquí, entre empleados, colaboradores y proveedores, están preparados para devolver a nuestros vecinos, amigos y seres queridos el apoyo que nos dan", manifiesta José Morales, uno de los tres fundadores del evento.

Nacido en 2018 en el antiguo cauce del Túria, el proyecto ha "revolucionado la cultura de la hamburguesa" y batió récords en 2025: 57 ciudades visitadas, más de ocho millones de asistentes, 300 hamburgueserías participantes y debut internacional en París y Oporto. En la Comunitat Valenciana, The Champions Burger realizó el año pasado una inversión superior a 12 millones de euros.

En 2026, el festival se reinventa en su séptima edición con un tour de más de 60 paradas, una expansión internacional a nuevos destinos de Francia, Portugal y otros países europeos y tres nuevas rutas temáticas: The Big Game, California Dreaming y All Star.