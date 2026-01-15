El tiempo hoy en la Comunitat: cielo despejado, heladas débiles en el interior y posibles lluvias en Valencia

Archivo - Amanecer en una playa de la provincia de Valencia - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo despejado y podrían registrarse heladas débiles en el interior, así como precipitaciones en el interior de Valencia a última hora.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, hay baja probabilidad de brumas y bancos de niebla en los valles del interior de la autonomía por la mañana.

Las temperaturas no sufrirán muchos cambios y, así mismo, se espera para este jueves viento flojo de componente oeste que girará a componente sur en la mitad oriental de Castellón y en Alicante al mediodía y, de nuevo, a componente oeste al final del día.