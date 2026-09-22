El tiempo hoy en la Comunitat: cielo despejado y temperaturas en ascenso

Archivo - Cielos despejados y temperaturas en ascenso en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo despejado y registrará un ascenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, esta jornada la ciudad de Alicante anotará una temperatura mínima de 20ºC y una máxima de 31; la de Castelló, de 18 y 31; y, la de València, de 17 y 30ºC.

Además, se espera viento flojo de dirección variable que tenderá al mediodía a componentes sur y este con intervalos de moderado por la tarde, han indicado las mismas fuentes.