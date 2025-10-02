El tiempo hoy en la Comunitat: intervalos nubosos y posibles chubascos dispersos en el litoral de Castellón

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con intervalos nubosos y el litoral de Castellón podría registrar chubascos dispersos a primeras horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, habrá viento flojo variable que tenderá a sureste flojo por la tarde con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.

Las temperaturas no registrarán muchos cambios. Así, la ciudad de Alicante anotará una mínima de 19ºC y una máxima de 26; la de Castelló, de 16 y 25; y la de València, de 17 y 25ºC.